Королева Елизавета II носила золотые, а Камилла предпочитает классику: любимые часы королевских особ
Часы — неизменный аксессуар практически в каждом королевском образе. Давайте посмотрим, какие часы любят носить члены британской королевской семьи. А также, какие для своих публичных выходов выбирала покойная королева Елизавета II.
Королева Елизавета II
В повседневной жизни королева почти всегда носила золотые часы Audemars Piguet Jules Audemars. Они подходили практически под любой даже самый яркий аутфит монарха и отлично сочетались с ее жемчужными украшениями, которые она очень любила.
Также во время отдыха в своем поместье в Балморале королева носила классические часы с крупным циферблатом на черном ремешке, дизайнер которых неизвестен.
В них королева могла совершать конные прогулки или посещать соревнования лошадей.
Принцесса Уэльская Кейт
Принцесса Кейт предпочитает носить только одни часы — это Ballon Bleu de Cartier. Нержавеющая сталь делает их прочными и удобными для ежедневного ношения, а элегантные детали, такие как стрелки в форме мечей из вороненой стали и сапфировое стекло, делают их стильными и для светских выходов. Они идеально сочетаются с сапфировым помолвочным кольцом Кейт, которое досталось ей от принцессы Дианы.
Принцесса Диана
По данным издания womanandhome.com принцесса Уэльская Диана получила подарко от своего тогдашнего жениха принца Чарльза в виде часов от Patek Philippe — одного из самых уважаемых производителей часов класса люкс. Предполагается, что Чарльз сделал такой подарок леди Ди на ее 20-летие. Это были часы Patek Philippe Calatrava из 18-каратного желтого золота с циферблатом цвета шампанского.
А однажды принцесса была замечена на международном матче по поло за три дня до своей свадьбы с принцем Чарльзом с двумя часами на запястье. Она носила свои золотые часы с часами Patek Philippe, предположительно принадлежавшими принцу Чарльзу.
Королева Камилла
Королева Камилла носит часы на кожаном ремешке от Tank Française, созданные Луи Картье в 1917 году. Они легко узнаваемы и вызывают восхищение благодаря своей уникальной эстетике с закругленными углами и характерными плоскими вертикальными гранями. Хотя часы Tank выпускаются в различных стилях, королева Камилла предпочитает классический черный ремешок и золотой циферблат.
Меган Маркл
С тех пор, как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она носит на запястье золотые часы Cartier, принадлежавшие ее покойной свекрови принцессе Диане. С ними Маркл практически никогда не расстается.
Это модель Tank Française и Меган купила себе такие, но только не в золоте еще до того, как стать членом королевской семьи Британии. В 2016 году Меган после успешного сезона сериала «Форс-мажоры» сделала себе такой подарок, выгравировав на часах надпись «ММ от ММ». Позже герцогиня говорила, что в будущем планирует передать аксессуар своей дочери Лилибет.
Герцогиня Эдинбургская Софи
Любимые часы супруги принца Эдварда — Patek Philippe. Они украшены двойным рядом бриллиантов и серым циферблатом с узором «солнечные лучи». Часы прекрасно сочетаются с бриллиантовым помолвочным кольцом Софи.
Зара Тиндалл
Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — уже почти 20 лет сотрудничает с Rolex — швейцарской компанией по производству часов класса люкс.В рамках этой роли она получает возможность продемонстрировать некоторые из определяющих моделей бренда.
Одной из популярных моделей, которую носит Зара является Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust Pearlmaster с корпусом из темной гладкой нержавеющей стали и 18-каратного желтого золота.
Принцесса Маргарет
Покойная сестра королевы Елизаветы II — принцесса Маргарет — носила часы Lady’s от Baume, которые имели квадратный циферблат с арабскими цифрами, позолоченный корпус и пустотелый браслет с плетеными звеньями и выглядели очень утонченно.