Королева Елизавета II носила золотые, а Камилла предпочитает классику: любимые часы королевских особ

Принцесса Диана, королева Елизавета II и королева Камилла / © Getty Images

Королева Елизавета II

В повседневной жизни королева почти всегда носила золотые часы Audemars Piguet Jules Audemars. Они подходили практически под любой даже самый яркий аутфит монарха и отлично сочетались с ее жемчужными украшениями, которые она очень любила.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Также во время отдыха в своем поместье в Балморале королева носила классические часы с крупным циферблатом на черном ремешке, дизайнер которых неизвестен.

Королева Елизавета II / © Getty Images

В них королева могла совершать конные прогулки или посещать соревнования лошадей.

Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт предпочитает носить только одни часы — это Ballon Bleu de Cartier. Нержавеющая сталь делает их прочными и удобными для ежедневного ношения, а элегантные детали, такие как стрелки в форме мечей из вороненой стали и сапфировое стекло, делают их стильными и для светских выходов. Они идеально сочетаются с сапфировым помолвочным кольцом Кейт, которое досталось ей от принцессы Дианы.

Принцесса Диана

По данным издания womanandhome.com принцесса Уэльская Диана получила подарко от своего тогдашнего жениха принца Чарльза в виде часов от Patek Philippe — одного из самых уважаемых производителей часов класса люкс. Предполагается, что Чарльз сделал такой подарок леди Ди на ее 20-летие. Это были часы Patek Philippe Calatrava из 18-каратного желтого золота с циферблатом цвета шампанского.

Принцесса Диана / © Getty Images

А однажды принцесса была замечена на международном матче по поло за три дня до своей свадьбы с принцем Чарльзом с двумя часами на запястье. Она носила свои золотые часы с часами Patek Philippe, предположительно принадлежавшими принцу Чарльзу.

Принцесса Диана / © Getty Images

Королева Камилла

Королева Камилла носит часы на кожаном ремешке от Tank Française, созданные Луи Картье в 1917 году. Они легко узнаваемы и вызывают восхищение благодаря своей уникальной эстетике с закругленными углами и характерными плоскими вертикальными гранями. Хотя часы Tank выпускаются в различных стилях, королева Камилла предпочитает классический черный ремешок и золотой циферблат.

Королева Камилла / © Getty Images

Меган Маркл

С тех пор, как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она носит на запястье золотые часы Cartier, принадлежавшие ее покойной свекрови принцессе Диане. С ними Маркл практически никогда не расстается.

Меган Маркл в часах Cartier принцессы Дианы / © Getty Images

Это модель Tank Française и Меган купила себе такие, но только не в золоте еще до того, как стать членом королевской семьи Британии. В 2016 году Меган после успешного сезона сериала «Форс-мажоры» сделала себе такой подарок, выгравировав на часах надпись «ММ от ММ». Позже герцогиня говорила, что в будущем планирует передать аксессуар своей дочери Лилибет.

Меган Маркл в часах Cartier, которые купила сама / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи

Любимые часы супруги принца Эдварда — Patek Philippe. Они украшены двойным рядом бриллиантов и серым циферблатом с узором «солнечные лучи». Часы прекрасно сочетаются с бриллиантовым помолвочным кольцом Софи.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Зара Тиндалл

Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — уже почти 20 лет сотрудничает с Rolex — швейцарской компанией по производству часов класса люкс.В рамках этой роли она получает возможность продемонстрировать некоторые из определяющих моделей бренда.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Одной из популярных моделей, которую носит Зара является Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust Pearlmaster с корпусом из темной гладкой нержавеющей стали и 18-каратного желтого золота.

Принцесса Маргарет

Покойная сестра королевы Елизаветы II — принцесса Маргарет — носила часы Lady’s от Baume, которые имели квадратный циферблат с арабскими цифрами, позолоченный корпус и пустотелый браслет с плетеными звеньями и выглядели очень утонченно.