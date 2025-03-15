Королева моды: вспоминаем культовые наряды, созданные Донателлой Версаче

Донателла Версаче - одна из самых известных личностей в мире и руководитель Модного дома Versace, который основал ее старший брат Джанни. На протяжении 47 лет существования бренда она была его музой и вдохновительницей, а также начиная с 1997 года стала креативным директором, после убийства Джанни.

За 28 лет у руля Модного дома Донателла создала множество модных хитов, которые носили суперзвезды. Предлагаем вспомнить ее самые культовые творения.

Платье Анджелины Джоли

Это красивое платье актриса надела в 2012 году на церемонию вручения премии "Оскар". Платье было без бретелек, из тяжелого бархата. Верх платья был украшен складкой, а юбка - драпировкой, которая переходила в не очень длинный шлейф. Но главной особенностью наряда стал высокий разрез, который полностью открывал ногу звезды.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Платье Дженнифер Лопес

Это платье звезда надела в 2000 году на Grammy Awards. Она стала сенсацией в тот вечер, хотя и не получила ни одной награды, а все потому что надела особый наряд - зеленое платье Versace с тропическим принтом. Платье было сшито из легкого шелка, имело длинные рукава и еще одну декоративную деталь с камнями на шее.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Платье Бритни Спирс

Самым знаковым образов Бритни от Versace было гламурное полупрозрачное радужное платье с асимметричным декольте. Наряд имел только одну бретельку, полностью был расшит бисером и пайетками в замысловатые узоры. Спереди его украшало глубокое декольте. Теперь это платье асоциируется только с Бритни.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Бритни Спирс и Донателла Версаче / Фото: Associated Press

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