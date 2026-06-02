Королева Великобритании, над которой смеялся весь двор: что было не так с женой Чарльза II

Катерина Браганса / © Getty Images

Екатерина воспитывалась в ультраконсервативной среде португальского монастыря, и когда она прибыла, одета была в соответствии с португальской модой, рассказывает историк Эми Боингтон.

Образ включал фартингейл — жесткую юбку с обручами, которая создавала каркас для верхних слоев платья. Он формировал широкий силуэт, который подчеркивал дорогие ткани, и в то же время соответствовал очень строгим, консервативным нормам одежды — идеальным для крайне сдержанной среды.

Проблема заключалась в том, что английский двор уже изменился — он перенял французскую моду, которая отказалась от фартингейлов. Теперь модная одежда выглядела иначе: женщины носили легкие шелковые платья, глубокие декольте и открытые плечи.

Это была идеальная, непринужденная роскошь, и поэтому, когда Екатерина прибыла в своем фартингейле, она стала объектом насмешек. Для английских модников она казалась «устаревшей» и непривлекательной. Издевательства были мгновенными и безжалостными. Все высмеивали ее и ее спутниц — за прически, одежду, манеры и внешний вид. Самой жестокой, вероятно, была Барбара Палмер, герцогиня Кливлендская, главная фаворитка короля Чарльза II. Она славилась своим стилем и была лучше всего одетой женщиной при дворе, поэтому когда она стояла рядом с молодой королевой, все взгляды были с

Но Екатерина не собиралась молча это терпеть и быстро адаптировалась к английскому стилю одежды. Она приняла английскую моду — шелка, глубокие декольте — и изменила прическу в соответствии со стилем английских дам. И после этого она уже не оглядывалась назад.

Но добавим, что несмотря на изменение стиля, брак у Екатерины был не удачным. Екатерина не родила наследников для Чарльза, пережив три выкидыша. Ее муж имел многих любовниц, в частности Барбару Палмер, 1-ю герцогиню Кливлендскую. От своих любовниц король имел многих детей, которых он признавал.

Королевские советники призывали монарха к разводу, но Карл отвергал эту идею.

