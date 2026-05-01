Королевские дружки: какие принцессы несли шлейф невесты на громких свадьбах

Реклама

Представительницы королевских семей часто были не только гостями на свадьбах своих родственников и друзей, но и выполняли важную миссию — становились подружками невесты. Несмотря на статус и титул они несли к алтарю цветы и шлейф невесты одетые в романтические платья.

Среди королевских семей очень много юных принцесс выполняли эту важную миссию. Их присутствие в этой роли отражает не только этикет и династические связи, но и изменение представлений о близости и семье.

Королева Елизавета II и принцесса Маргарет

Сестры-принцессы, когда были совсем юными, стали дружками на свадьбе Патрисии Маунтбеттен и лорда Браборна в 1946 году в Лондоне.

Реклама

Принцесса Маргарет

В 1950 году 19-летняя британская принцесса стала подружкой снова, но уже без сестры Елизаветы на свадьбе своей двоюродной сестры. Свадьба состоялась в соборе в Лондоне.

Королева Маргрете

Королева Дании, еще когда только была в статусе принцессы, стала в 14 лет дружкой на особой свадьбе. Замуж выходила гувернантка королевской семьи Мэри Норт в 1954 году. Церемония состоялась в замке Фреденсборг, летней резиденции королевской семьи близ Копенгагена. На фото кроме невесты запечатлены также младшие сестры Маргрете — принцесса Бенедикта, которой тогда было 10 лет, принцесса Анна Мария, которой тогда было 8 лет.

Принцесса Анна

Дочь королевы Елизаветы была дружкой на разных свадьбах много раз, но одна из самых первых подобных ролей ей выпала в 1961 году — Анна в изысканном белом платье блистала на свадьбе герцога Кентского с Кэтрин Уорсли в Йоркском соборе.

Принцесса Диана

16-летняя принцесса Диана стала дружкой на свадьбе своей старшей сестры Джейн в 1978 году.

Реклама

Сара Чатто

Впоследствии уже и самой Диане понадобилась дружка и в 1981 году ею стала дочь принцессы Маргарет и графа Сноудона (она не имеет унаследованного титула принцессы, но является одной из самых близких и уважаемых королевских родственниц).

Зара Филипс

А вот когда выходила замуж сама Сара, то ее подругой уже стала Зара Филлипс — дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы II. Красивая церемония состоялась в 1994 году.

Принцесса Феодора

Греческая принцесса стала главной свидетельницей на свадьбе принцессы Греции Алексии и Карлоса Моралеса Квинтаны. Церемония состоялась в соборе Святой Софии в Лондоне в 1999 году.

Принцесса Олимпия

В 2024 году состоялась уже свадьба самой Феодоры, но не в Лондонском соборе, а в греческом — церемонию провели в Афинах. Подружкой невесты стала принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия.

Реклама

Новости партнеров