Королевские особы на Met Gala: кто из аристократок посещал этот роскошный бал костюма

Принцесса Диана / © Getty Images

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В первый понедельник мая традиционно в Нью-Йорке проходит одно из самых роскошных мероприятий года — костюмированный благотворительный бал Met Gala, который проводится в Метрополитен-музее. Таким образом Институт костюма, который является подразделением музея, собирает огромные суммы для своего существования, привлекает новых инвесторов и посетителей, а звезды и дизайнеры получают внимание, рекламу и возможность проявить свой креатив.

Ежегодно тема мероприятия меняется и соответствует выставке, которая стартует в музее. Однако попасть на гала-вечер не просто, ведь билеты очень дорогие, а гости, которые выйдут на красную дорожку, лично отбираются Анной Винтур.

Но не только звезды бывали в этом VIP-списке, а и представители «голубых» кровей. Поэтому предлагаем посмотреть, кто из принцесс, королев и аристократок посещал это гламурное мероприятие.

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Принцесса Диана

Британская принцесса посетила бал института костюма только один раз в 1996 году и в тот раз он был посвящен творчеству французского модельера Кристиана Диора. Наряд, который она носила, был разработан эксклюзивно Джоном Гальяно, который тогда возглавлял бренд Dior. Это платье было смелым выбором, поскольку выполнено в виде платья-комбинации.

© Getty Images

Образ принцесса Диана дополнила шелковой накидкой, а также сумкой Lady Dior и любимым украшением — чокером с сапфиром и жемчугом и небольшими серьгами с сапфирами и бриллиантами (сейчас эти серьги носит принцесса Кейт).

© Getty Images

Принцесса Беатрис

Она появилась на этом мероприятии в 2018 году, а тема бала звучала так «Небесные тела: мода и католическое воображение». Беатрис предстала перед фотографами в длинном синем платье от Alberta Ferretti.

© Associated Press

Платье принцессы было выполнено в роскошном синем цвете, а его фасон напоминал о эпохе Тюдоров (высокий воротник, украшения и головной убор в стиле Анны Болейн). В этом наряде она явно выделялась среди других гостей. Ну и нельзя не отметить, что цвет, который был выбран для платья, как бы намекал на происхождение девушки, ведь синий — один из цветов, который в королевской семье носят часто.

Принцесса Мари Шанталь

В 2001 году тема бала звучала как «Жаклин Кеннеди: годы в Белом доме». Поскольку бывшая первая леди США любила бренд Valentino, то именно наряд от этого Модного дома и выбрала кронпринцесса Греции, а также пришла на мероприятие в компании Валентино Гаравани. Она носила мятно-зеленое платье на одно плечо, украшенное камнями.

© Getty Images

Ее наряд стало знаком уважения Жаклин Кеннеди, поскольку в таком же платье от Valentino та появилась во время своего визита в Камбоджу в 1967 году.

Шарлотта Казираги

Внучка княгини Монако Грейс Келли — Шарлотта Казираги — частая гостья на этом балу. Образы подданной княжества никогда не бывают слишком вычурными, она предпочитает элегантный стиль.

© Associated Press

В 2016 году на Met Gala который был посвящен теме «Manus x Machina: Мода в эпоху технологий», Шарлотта Казираги прибыла в ярком платье от Gucci.

© Associated Press

В 2018-м для темы «Небесные тела: мода и католическое воображение» Шарлотта выбрала для Met Gala асимметричное короткое платье от Saint Laurent и массивные сапоги на платформе.

© Associated Press

В 2019 внучка Грейс Келли носила платье Saint Laurent с оригинальной юбкой, а тема бала звучала как «Кэмп: заметки о моде».

© Associated Press

На вечере посвященном Карлу Лагерфельду Шарлотта Казираги блистала в шикарном черном кружевном платье с бантами.

Королева Рания

Впервые на красную дорожку Met Gala королева Иордании вышла в 2007 году. Она носила синее платье с короткими рукавами и длинным шлейфом. В тот раз тема балу звучала как «Пуаре: король моды».

© Getty Images

В 2016 королева Иордании Рания появилась на мероприятии еще раз. Тогда она блистала в черном сетчатом платье от Valentino, которое украшала аппликация в виде перьев. Тема вечера звучала в тот раз «Manus x Machina: Мода в эпоху технологий».

© Associated Press

Принцесса Фириал

Принцесса Иордании Фириал посетила гала-вечер Института костюма в Метрополитен-музее в 1998 году. В тот раз тема бала звучала как «Кубизм и мода». Она носила синее платье с вышивкой и аксессуары цвета бургунди.

© Getty Images

Свой титул принцессы она получила, поскольку была замужем принцем Мухаммадом бин Талалом — младшим сыном короля Иордании. В этом браке у нее родилось два сына принц Талал и принц Гази — они двоюродные братья нынешнего короля Абдаллы.

Сара, герцогиня Йоркская

Бывшая супруга британсокго принца посещала это мероприятие только раз в 1998 году, когда бал был посвящен теме «Кубизм и мода». Ее наряд был простым и лаконичным — Сара носила черное плать с открытыми плечами, а красивые волосы уложила в необычную для себя прическу.

© Getty Images

Уоллис Симпсон

Скандальная герцогиня Виндзорская, ради которой король отрекся от престола, посещала бал в Метрополитен музее в синем платье и роскошных украшениях. Этот наряд она носила в 1974 году, когда тема бала звучала как «Романтический и гламурный голливудский дизайн».

© Getty Images

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