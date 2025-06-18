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Королевские повторы: наряды принцессы Анны, которые она любит носить снова
Королевская принцесса Анна придерживается позиции, что хорошо забытые старые вещи могут быть приемлемыми для выходов в свет снова и снова.
Как приверженец устойчивого развития, сестра короля Чарльза из года в год демонстрирует на публике луки, которые когда-то носила в молодости. Рассматриваем некоторые из них.
Темно-зеленое пальто
В нем королевская принцесса присоединилась к королю Чарльзу и другим членам королевской семьи в часовне Святого Георгия в пасхальное воскресенье в 2025 году. Она дополнила образ золотой брошью на груди (подаренной ей в 1973 году королевой Елизаветой II перед ее свадьбой с капитаном Марком Филлипсом), жемчужными серьгами, обула высокие замшевые сапоги, а в руках держала зонт-трость и сумку.
Короткое пальто, которое носила в 70-х
В феврале 2025 года принцесса Анна посетила стадион «Мюррейфилд» в Эдинбурге, поддержав сборную Шотландского союза регби на матче шести наций Шотландия — Италия. Она носила короткое пальто в клетку темно-синего цвета и широкие брюки того же цвета, которые надевала также в 70-х годах. На фото с братом принцем Чарльзом она позировала именно в нем.
Любимый кремовый костюм
В декабре 2024 года принцесса посетила государственный банкет в Букингемском дворце, организованный ее братом королем Чарльзом в честь эмира Катара и его супруги.
В тот вечер на Анне был кремовый костюм, который принцесса носила в последний раз в 1987 году на банкет короля Фахда в отеле Claridges в Лондоне во время государственного визита короля Саудовской Аравии в Великобританию.
Длинное красное пальто
Еще один любимый образ принцессы. В этом длинном красном пальто принцесса приехала на Челтнемский фестиваль в марте 2025 года, и его же Анна носила во время посещения зоологического парка Марвелл в Хэмпшире в мае 1997 года.
Пальто в цветочный принт
В июне 2024 года принцесса Анна посетила скачки Royal Ascot. На ней было ее любимое пальто от бренда Shibumi из ярко-красного кашемира в большой принт в виде растений и птиц.
Это пальто принцесса Анна носила много раз, например, на службу в честь Дня Содружества, которая проходила в Вестминстерском аббатстве. У нее также есть соответствующий шарф.