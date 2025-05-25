Королевский этикет: почему члены британской королевской семьи редко носят очки от солнца

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Членам королевской семьи не запрещено носить солнцезащитные очки при исполнении служебных обязанностей, но, многие из них с осторожностью подходят к выбору аксессуаров для публичных выходов.

Эксперты по этикету комментируют выбор королевских особ и раскрывают некоторые нюансы с этим связанные.

Мика Мейер, эксперт по этикету и автор книги «Современный этикет — это просто» в комментарии журналу People сказала вот что:

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«Солнцезащитные очки можно увидеть на королевских особах во время официальных мероприятий, но обычно только во время спортивных мероприятий, когда на открытом воздухе происходят какие-либо события или мероприятия, или когда они необходимы для защиты глаз в условиях солнечного климата или окружающей среды», например, когда принцесса Кейт посещает Уимблдон или путешествует в тропические страны, например, во время королевского тура по Карибскому морю. Они снимают солнцезащитные очки, как только входят в помещение, ведут продолжительный или серьезный разговор или здороваются с кем-то официально», — говорит эксперт.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Все из-за того, что очки от солнца не допускают прямого зрительного контакта, а для членов королевской семьи такой контакт очень важен, он говорит об уважении к собеседнику. Очки же являются барьером, поэтому принято снимать очки в знак вежливости и уважения к другому человеку или группе людей.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Как и Кейт, король Чарльз и королева Камилла, как известно, защищали свои глаза очками во время солнечных событий. Даже покойная королева Елизавета иногда надевала их на мероприятия на открытом воздухе, например, на садовые вечеринки.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Мы собрали несколько фотографий роялс в очках от солнца. И хотим напомнить, что солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но еще и очень важный, ведь он защищает глаза от вредного ультрафиолета. Так что не пренебрегайте ими и выбирайте их правильно.

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Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images