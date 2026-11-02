ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
88
Время на прочтение
3 мин

Костюмы Armani вместо спортивной формы: история самого стильного баскетбольного тренера

В 1980-х его костюмы привлекали не меньше внимания, чем победы команды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пэт Райли

Пэт Райли / © Associated Press

Сегодня уже никого не удивишь изысканной одеждой или дорогими костюмами, особенно среди знаменитостей и звезд спорта. Футболисты, боксеры и другие спортсмены привлекают внимание не только своими победами, но и образами, которые выбирают для появления на спортивных аренах или в повседневной жизни, когда попадают в объективы папарацци. Кто-то коллекционирует дорогие сумки, кто-то — драгоценности или автомобили, демонстрируя свой статус и достаток.

Однако в 1980-х годах главной модной звездой спортивного мира был Пэт Райли. Свой негласный статус иконы стиля он завоевал не благодаря рекламным кампаниям или сотрудничеству с модными брендами, а благодаря любви к безупречно скроенным костюмам, которые стали его настоящей визитной карточкой.

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

П’эт Райли — американский профессиональный баскетболист и бывший тренер НБА, из-за чего его часто называли «Крестным отцом НБА». Каждый раз, появляясь на баскетбольной площадке в качестве тренера, он выбирал невероятно стильные сочетания пиджаков, брюк и галстуков, поэтому прославился не только как тренер, но и как обладатель безупречного стиля, которого баскетбольная лига до этого практически не видела.

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Когда в 1981 году Райли, которому тогда было около 36 лет, возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс», он уже испытывал особую привязанность к рубашкам, сшитых на заказ портными с лондонской Севил-Роу, а также к костюмам Джорджо Армани, которые стали символом моды 1970-х и 1980-х годов. Если Ричард Гир, стал лицом Armani в киноиндустрии и за её пределами, то Райли представлял итальянский бренд в мире спорта.

«Джорджо был невероятным дизайнером, — рассказал Райли GQ. — Больше всего в его одежде мне нравились ткани, которые он выбирал. Я гордился тем, что носил его вещи».

Пиджаки Райли в нейтральных оттенках — экрю, цвета слоновой кости, темно-синем и каменном — отличались широкой линией плеч и удлиненным кроем. Брюки были с высокой посадкой и слегка расширялись к низу — так в то время было модно.

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Галстуки Райли выбирал преимущественно полосатые, с узорами, нежно-желтые и розовые, почти никогда однотонные. Этот аксессуар должен был быть выразительным и придавать его костюмам характер. Также в центре внимания были кожаные ремни с металлическими пряжками, а иногда он выбирал плетеные модели.

«Я старался создать не бренд, а образ того, как должен выглядеть тренер у площадки. И у меня это получилось», — рассказал Райли во время выступления в эфире LeBatardShow. «Я считаю, что все тренеры должны ответственно относиться к своей роли, ведь они руководят важнейшей частью построения многомиллиардной организации. Её представитель должен не только выглядеть так, чтобы вызывать уважение, но и вести себя соответствующим образом во время пресс-конференций и в любых других ситуациях».

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Другими словами, создавая свой стиль для появлений на баскетбольной площадке, Райли ориентировался на руководителей крупных компаний и банкиров. Его стиль оказался вневременным и пережил десятилетия, в течение которых он проводил время у баскетбольной площадки.

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Влияние Райли на мир моды было настолько значительным, что именно его образ вдохновил создателей образа Гордона Гекко — персонажа культового фильма «Уолл-стрит», которого сыграл Майкл Дуглас. Актёр испытывал такую благодарность к Райли, что даже лично приехал на открытие памятника тренеру в 2026 году.

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Напомним, что стереотипы разрушает и ещё одна спортсменка — американка Ким Малки— баскетболистка и главный тренер женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана. На каждой игре Ким появляется в роскошном наряде, в котором всё идеально подобрано и продумано. Она любит пайетки, блестки, туфли со стразами, а также не боится кричащих цветов. Кроме того, у Ким всегда идеальная прическа и макияж, а украшения часто подбираются не только под цвет наряда, но и под туфли.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie