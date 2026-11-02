Костюмы Armani вместо спортивной формы: история самого стильного баскетбольного тренера

Пэт Райли / © Associated Press

Реклама

Сегодня уже никого не удивишь изысканной одеждой или дорогими костюмами, особенно среди знаменитостей и звезд спорта. Футболисты, боксеры и другие спортсмены привлекают внимание не только своими победами, но и образами, которые выбирают для появления на спортивных аренах или в повседневной жизни, когда попадают в объективы папарацци. Кто-то коллекционирует дорогие сумки, кто-то — драгоценности или автомобили, демонстрируя свой статус и достаток.

Однако в 1980-х годах главной модной звездой спортивного мира был Пэт Райли. Свой негласный статус иконы стиля он завоевал не благодаря рекламным кампаниям или сотрудничеству с модными брендами, а благодаря любви к безупречно скроенным костюмам, которые стали его настоящей визитной карточкой.

Реклама

Пэт Райли / © Associated Press

П’эт Райли — американский профессиональный баскетболист и бывший тренер НБА, из-за чего его часто называли «Крестным отцом НБА». Каждый раз, появляясь на баскетбольной площадке в качестве тренера, он выбирал невероятно стильные сочетания пиджаков, брюк и галстуков, поэтому прославился не только как тренер, но и как обладатель безупречного стиля, которого баскетбольная лига до этого практически не видела.

Реклама

Пэт Райли / © Associated Press

Когда в 1981 году Райли, которому тогда было около 36 лет, возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс», он уже испытывал особую привязанность к рубашкам, сшитых на заказ портными с лондонской Севил-Роу, а также к костюмам Джорджо Армани, которые стали символом моды 1970-х и 1980-х годов. Если Ричард Гир, стал лицом Armani в киноиндустрии и за её пределами, то Райли представлял итальянский бренд в мире спорта.

«Джорджо был невероятным дизайнером, — рассказал Райли GQ. — Больше всего в его одежде мне нравились ткани, которые он выбирал. Я гордился тем, что носил его вещи».

Пиджаки Райли в нейтральных оттенках — экрю, цвета слоновой кости, темно-синем и каменном — отличались широкой линией плеч и удлиненным кроем. Брюки были с высокой посадкой и слегка расширялись к низу — так в то время было модно.

Пэт Райли / © Associated Press

Галстуки Райли выбирал преимущественно полосатые, с узорами, нежно-желтые и розовые, почти никогда однотонные. Этот аксессуар должен был быть выразительным и придавать его костюмам характер. Также в центре внимания были кожаные ремни с металлическими пряжками, а иногда он выбирал плетеные модели.

Реклама

«Я старался создать не бренд, а образ того, как должен выглядеть тренер у площадки. И у меня это получилось», — рассказал Райли во время выступления в эфире LeBatardShow. «Я считаю, что все тренеры должны ответственно относиться к своей роли, ведь они руководят важнейшей частью построения многомиллиардной организации. Её представитель должен не только выглядеть так, чтобы вызывать уважение, но и вести себя соответствующим образом во время пресс-конференций и в любых других ситуациях».

Пэт Райли / © Associated Press

Другими словами, создавая свой стиль для появлений на баскетбольной площадке, Райли ориентировался на руководителей крупных компаний и банкиров. Его стиль оказался вневременным и пережил десятилетия, в течение которых он проводил время у баскетбольной площадки.

Пэт Райли / © Associated Press

Влияние Райли на мир моды было настолько значительным, что именно его образ вдохновил создателей образа Гордона Гекко — персонажа культового фильма «Уолл-стрит», которого сыграл Майкл Дуглас. Актёр испытывал такую благодарность к Райли, что даже лично приехал на открытие памятника тренеру в 2026 году.

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Пэт Райли / © Associated Press

Напомним, что стереотипы разрушает и ещё одна спортсменка — американка Ким Малки— баскетболистка и главный тренер женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана. На каждой игре Ким появляется в роскошном наряде, в котором всё идеально подобрано и продумано. Она любит пайетки, блестки, туфли со стразами, а также не боится кричащих цветов. Кроме того, у Ким всегда идеальная прическа и макияж, а украшения часто подбираются не только под цвет наряда, но и под туфли.

Реклама

Новости партнеров