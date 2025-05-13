Красная дорожка будет уже не та: на Каннском кинофестивале запретили длинные шлейфы

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Перед началом 78-го Каннского кинофестиваля, который традиционно проводится на Лазурном берегу Франции, ассоциация, отвечающая за это звездное мероприятие, ввела новые правила дресс-кода. Теперь, согласно с официальным сайтом кинофестиваля, знаменитости и гости мероприятия не смогут больше носить очень длинные шлейфы и пышные юбки.

«Не допускаются объемные наряды, особенно с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре».

Поскольку эти новые правила кардинально меняют то, какой была красная дорожка ранее и как знаменитые гостьи эпатировали публику своими удивительными платьями, предлагаем понастольгировать и посмотреть на некоторые эффектные образы звезд с красной дорожки Каннского кинофестиваля в нарядах со шлейфом и пышными юбками.

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Айшвария Рай / © Associated Press

Айшвария Рай / © Associated Press

Даки Тот / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Мишель Родригес / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

Милла Йовович / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Сара Сампайо / © Associated Press

Сара Сампайо / © Associated Press

Винни Харлоу / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Бьянка Балти / © Associated Press

Камила Алвес / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Шерил Коул / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press