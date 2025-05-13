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- Звезды и мода
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Красная дорожка будет уже не та: на Каннском кинофестивале запретили длинные шлейфы
Это мероприятие всегда больше обсуждалось не из-за фильмов, которые на нем показывали, а из-за нарядов знаменитых гостей, однако теперь они смогут надеть не все, что хотят.
Перед началом 78-го Каннского кинофестиваля, который традиционно проводится на Лазурном берегу Франции, ассоциация, отвечающая за это звездное мероприятие, ввела новые правила дресс-кода. Теперь, согласно с официальным сайтом кинофестиваля, знаменитости и гости мероприятия не смогут больше носить очень длинные шлейфы и пышные юбки.
«Не допускаются объемные наряды, особенно с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре».
Поскольку эти новые правила кардинально меняют то, какой была красная дорожка ранее и как знаменитые гостьи эпатировали публику своими удивительными платьями, предлагаем понастольгировать и посмотреть на некоторые эффектные образы звезд с красной дорожки Каннского кинофестиваля в нарядах со шлейфом и пышными юбками.