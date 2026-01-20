Красное платье Valentino: история легендарного оттенка и его влияние на мир моды

Валентино Гаравани / © Associated Press

Реклама

Каждый известный Модный дом имеет свою фирменную вещь или стиль, который отличает их от других брендов в мире перенасыщенном вещами. У Valentino такой вещью стало красное платье. Сегодня этот насыщенный и сочный оттенок, который не спутаешь ни с одним другим, стал синонимом Valentino.

«Когда видишь женщину в красивом красном вечернем платье — это действительно что-то особенное», — говорил Валентино.

Красные платья Valentino на выставке / © Associated Press

Первое красное платье от Valentino было представлено в коллекции весна-лето 1959 года. Оно называлось La Fiesta и представляло собой тюлевое платье средней длины без бретелек ярко-красного цвета, которое быстро стало визитной карточкой бренда. Наряд имел мгновенный успех и именно он сделал Valentino знаменитым.

Реклама

Однако это не просто красный цвет — это оттенок, который максимально приближен к цвету цветка мака и который стал известен в мире моды как Valentino red. Этот оттенок занесен в систему Pantone и представляет собой смеси таких цветов: 100% пурпурного, 100% желтого и 10% черного.

Красное тюлевое вечернее платье 1959 года Valentino / © Getty Images

По легенде, страсть к красному цвету у Валентино Гаравани появилась еще в детстве, ведь именно этим оттенком он был поражен, когда в подростковом возрасте посетил оперу «Кармен» в Барселоне вместе со своим отцом.

«Все костюмы на сцене были красными… Все женщины в ложах были в основном одеты в красное, и они наклонялись вперед, как герани на балконах, а сиденья и шторы также были красными… Я понял, что после черного и белого нет лучшего цвета», — как-то сказал дизайнер. «Я увидел в одной из лож женщину с седыми волосами, очень красивую, одетую в красный бархат. Среди всех цветов, которые носили другие женщины, она казалась уникальной, изолированной в своем великолепии» […] «Я сказал себе, что если я когда-нибудь стану дизайнером, я буду использовать много красного», — рассказала он Vogue.

Модель демонстрирует красное стрейчевое шифоновое платье с рюшами и болеро от Valentino, 1997 год / © Getty Images

В каждой своей коллекции дизайнер представлял публике красное платье, а в 2007 году, когда решил уйти на пенсию, представил последнюю коллекцию Haute Couture весна-лето 2008 года наполненную красными нарядами — этот цвет на подиуме носила каждая модель.

Реклама

© Associated Press

В знак памяти о дизайнере, который ушел из жизни в возрасте 93 лет, мы предлагаем вспомнить десять красных платьев, созданных им, в которых звезды блистали на красных дорожках.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер, 2000 год / © Getty Images

Лора Линни

Лора Линни, 2001 год / © Getty Images

Ким Кэтролл

Ким Кэтролл, 2003 год / © Getty Images

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, 2004 год / © Getty Images

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус, 2004 год / © Getty Images

Сила Уорд

Сила Ворд, 2002 год / © Getty Images

Лив Тайлер

Лив Тайлер, 2008 год / © Getty Images

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер, 2005 год / © Getty Images

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй, 2011 год, однако она в платье из коллекции 2002 года / © Getty Images

Элизабет Херли и Валентино Гаравани