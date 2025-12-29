- Дата публикации
Креативные платья звезд: чем удивляли известные красавицы 2025 года
Эти платья привлекли в свое время много внимания, поэтому предлагаем их вспомнить еще раз.
2025 год уже почти заваршился, однако он изрядно удивлял модный мир, ведь известные бренды активно пытались привлечь внимание покупателей во время, когда рынок перенасыщен не только креативными платьями, но и аксессуарами. Безусловно помогали брендам и дизайнерам известные женщины, которые соглашались на смелые решения. Под конец этого безумного года предлагаем вспомнить интересные и немножко забавные образы знаменитостей.
Альба Рорвакер
Актриса сделала действительно смелый поступок, когда вышла на красную дорожку в творении от Christian Dior. Насыщенное синее платье было очень изысканным, однако его задняя часть заставила многих улыбнуться.
Леди Гага
Поскольку певица снималась в сериале «Уэнздей», то объявить о своем будущем появлении в этом проекте решила феерично — вышла на публику в готическом образе со шляпкой от Anton Femia.
Дженна Ортега
Молодая звезда блистала в ансамбле от Grace Ling из коллекции весна-лето 2026. Ее лук включал креативный топ в виде скульптурного металлического листа, закрученного на шее. Спина актрисы была обнажена.
Ева Герцигова
Необычное платье супермодели было от Balenciaga. Спереди наряд был длинным, а вот сзади — коротким.
Ким Кардашьян
Теледива выбрала похожий дизайн как у Герциговой, потому что ее платье тоже было от Balenciaga. Однако ее наряд был с пышной юбкой и белым.
Ариана Гранде
Для Арианы известный бренд Schiaparelli создал эксклюзивное платье красного цвета, в котором была отсылка к фильму «Wicked: Чародейка» — красная туфля на спине.
Сара Полсон
Красное бархатное платье Полсон он Marc Jacobs было чрезвычайным, ведь удивляло своим креативом. Однако этот наряд действительно привлек внимание к актрисе и выделил ее на фоне коллег.
Даниэль Дедуайлер
Еще один милый красный наряд создал бренд Louis Vuitton. Это геометрическое платье однозначно запомнится на годы.
Сара Джессика Паркер
На балет легендарная звезда сериала «Секс в большом городе» пришла в творении от Iris van Herpen, у которого были рукава-крылья.
Хейли Стайнфельд
Каждое творение бренда Robert Wun — это произведение искусства, однако именно это платье стало сенсацией красной дорожки на премьере фильма «Грешники». Пламя на наряде было очень реалистичным, а прозрачная юбка добавляла эффектности.