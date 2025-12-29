Креативные платья звезд: чем удивляли известные красавицы 2025 года

Креативные платья звезд 2025 года

2025 год уже почти заваршился, однако он изрядно удивлял модный мир, ведь известные бренды активно пытались привлечь внимание покупателей во время, когда рынок перенасыщен не только креативными платьями, но и аксессуарами. Безусловно помогали брендам и дизайнерам известные женщины, которые соглашались на смелые решения. Под конец этого безумного года предлагаем вспомнить интересные и немножко забавные образы знаменитостей.

Альба Рорвакер

Актриса сделала действительно смелый поступок, когда вышла на красную дорожку в творении от Christian Dior. Насыщенное синее платье было очень изысканным, однако его задняя часть заставила многих улыбнуться.

Альба Рорвакер / © Getty Images

Альба Рорвакер / © Getty Images

Леди Гага

Поскольку певица снималась в сериале «Уэнздей», то объявить о своем будущем появлении в этом проекте решила феерично — вышла на публику в готическом образе со шляпкой от Anton Femia.

Леди Гага и Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега

Молодая звезда блистала в ансамбле от Grace Ling из коллекции весна-лето 2026. Ее лук включал креативный топ в виде скульптурного металлического листа, закрученного на шее. Спина актрисы была обнажена.

Дженна Ортега / © Associated Press

Ева Герцигова

Необычное платье супермодели было от Balenciaga. Спереди наряд был длинным, а вот сзади — коротким.

Ева Герцигова / © Associated Press

Ева Герцигова / © Associated Press

Ким Кардашьян

Теледива выбрала похожий дизайн как у Герциговой, потому что ее платье тоже было от Balenciaga. Однако ее наряд был с пышной юбкой и белым.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ариана Гранде

Для Арианы известный бренд Schiaparelli создал эксклюзивное платье красного цвета, в котором была отсылка к фильму «Wicked: Чародейка» — красная туфля на спине.

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Getty Images

Сара Полсон

Красное бархатное платье Полсон он Marc Jacobs было чрезвычайным, ведь удивляло своим креативом. Однако этот наряд действительно привлек внимание к актрисе и выделил ее на фоне коллег.

Сара Полсон / © Associated Press

Даниэль Дедуайлер

Еще один милый красный наряд создал бренд Louis Vuitton. Это геометрическое платье однозначно запомнится на годы.

Даниэль Дедуайлер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер

На балет легендарная звезда сериала «Секс в большом городе» пришла в творении от Iris van Herpen, у которого были рукава-крылья.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Хейли Стайнфельд

Каждое творение бренда Robert Wun — это произведение искусства, однако именно это платье стало сенсацией красной дорожки на премьере фильма «Грешники». Пламя на наряде было очень реалистичным, а прозрачная юбка добавляла эффектности.

