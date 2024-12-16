Крест Дианы, возвращение Victoria's Secret и Зендея - робот: интересные события мира красоты и моды 2024 года

События, которые мы выделили ниже, стали очень обсуждаемыми и удивляли многих.

Сфера моды, красоты и шоу-бизнеса пережили много всего в этом году интересного и необычного. Пеэтому предлагаем вспомнить самые громкие события и вновь обсудить.

Зендея в наряде робота

Американская актриса уже давно закрепила за собой статус самой стильно одетой знаменитости, но никто не ожидал, что на премьеру второй части фильма "Дюна" она выйдет в костюме робота. На ней были винтажные доспехи от бренда Mugler. Этот необычный наряд является частью коллекции 1995 года, которую бренд презентовал в Париже на Неделе моды.

Зендея / Фото: Associated Press

Доспехи были созданы Тьерри Мюглером в сотрудничестве с французским художником Жан-Жаком Уркуном. Якобы вначале Мюглер был заинтересован только в производстве металлических бюстгальтеров, но в конце концов он создал этот полностью хромированный комбинезон, напоминающий героиню-робота из футуристического романа "Метрополис".

Зендея / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян в кресте Дианы

18 января 2023 года на аукционе Sotheby's в Лондоне в рамках Royal and Noble было продано украшение, которое в 1987 году носила принцесса Диана - аметистовый крест Атталлы. Это украшение не принадлежало принцессе, перед мероприятием она одолжила его у своего друга Наима Атталлы. Подвеска была изготовлена компанией Garrard в начале 20 века. Вероятно, оно было сделано по специальному заказу, возможно, даже это копия исторического украшения.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

С момента смерти Дианы крест не появлялся на публике, но вот через столько лет о нем вновь заговорили, поскольку владельцы решил его продать. Купила крест из аметистов и бриллиантов американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян. Свое приобретение она продемонстрировала на гала-вечере LACMA Art+Film. Роскошным украшением теледива дополнила свое белое платье от бренда Gucci.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Памела Андерсон без макияжа

На самом деле она начала отказываться от декоративной косметики она в начале 2023 года. Это вначале происходило довольно постепенно, а затем она и вовсе стала приходить без макияжа на различных светских мероприятиях и демонстрировала свою естественность. На отказ Памелы Андерсон от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги - она ушла из жизни от рака молочной железы.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

2024-й же год стал ее триумфом - Памела вернулась в мир кино, стала более активно появляться на шоу и мероприятиях и ни одно раза на ее лице не было косметики, что демонстрировало неотворотность ее решения. То что она показывает себя такой как есть стало, вероятно, самым сильным и смелым перевоплощением последнего десятилетия. Также свой новый лаконичный образ она дополняла довольно сдержанными вещами. Теперь такой стиль и образ Памелы стал привычным абсолютно всем, но единственной неизменной деталью ее имиджа остались брови-нити.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Коллекция Джона Гальяно для Maison Margiela

В начале 2024 года в Париже состоялся самый громкий и роскошный показ мира моды. Модельер Джон Гальяно презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2024 для Дома Maison Margiela.

Показ коллекции весна-лето 2024 Дома Maison Margiela / Фото: Getty Images

Гальяно перенес зрителей в мир драмы и в атмосферу нуара. Он словно погрузил гостей в причудливое театральное действо, открывая сокровенную ночную жизнь столицы Франции. Коллекция была вдохновлена работами известного венгерско-французского фотографа Брассаи и тем, как он запечатлел Париж. Работы Гальяно получились эмоциональными, фантазийными, романтическими и эротичными.

Гвендолин Кристи. Показ коллекции весна-лето 2024 Дома Maison Margiela / Фото: Getty Images

Более того, вирусными стали не только наряды из показа, а и макияж моделей, который придумала визажист Пэт Макграт. Бьюти-блогеры со всего мира пытались повторить то, что сделала Пэт для подиума - фарфоровые кукольные лица с яркими акцентами.

Возвращение шоу Victoria's Secret

После шестилетней паузы роскошное шоу бельевого бренда Victoria's Secret вернуло свой знаменитый показ с "ангелами". Показ проходил в Нью-Йорке, в нем взяли участие модели, которые стали суперзвездами благодаря этой марке, а также совершенно новые лица.

Кэндис Свэйнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Компания все же прислушалась к женщинам и учла то, что нужно разнообразие, поэтому в шоу принимали участие представители ЛГБТ и модели plus size. Интересным решение было и то, что в шоу пригласили супермоделей 90-х.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Бренд FROLOV покорил Голливуд

Очень приятно, когда в столь непростые времена украинские бренды выходят на мировой уровень, однако особенно в 2024-м удивлял украинский дизайнер Иван Фролов. Изделия от этой марки носили такие суперзвезды как Сабрина Карпентер, Кэти Перри, Сьюки Уотерхаус, Дженнифер Лопес и многие другие. Появление мировых знаменитостей в этом бренда стало совершенно привычным, и это, безусловно радует.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Костюм для астронавта от Prada

Итальянский Модный дом Prada совместно с компанией Axiom Space представили скафандр Extravehicular Mobility Unit. Он будет использоваться для миссии NASA Artemis III. Такого ранее в модном мире еще не было.

Скафандр от Prada / Фото: Associated Press

Костюм астронавта, который разработала компания, призван сочетать высокотехнологичную функциональность и эстетику для работы в сложных условиях на Луне.

Скафандр от Prada / Фото: Associated Press

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