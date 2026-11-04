Культовое желтое платье Дженнифер Энистон из сериала "Друзья": история образа, который до сих пор все хотят повторить

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» / © скриншот с видео

Реклама

Хотя с момента премьеры сериала «Друзья» прошло более трёх десятилетий, костюмер сериала Дебра Макгуайр признается, что до сих пор получает сообщения от поклонников с вопросами о платье героини Рэйчел Грин, которую в культовом сериале сыграла Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» / © скриншот с видео

Речь идет о платье, ставшем культовым — лаконичном коротком облегающем наряде оттенка сливочного масла. Совершенно случайно оно стало настоящим символом моды 1990-х годов и вдохновило миллионы зрителей и представителей модной индустрии по всему миру.

Реклама

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» / © скриншот с видео

В жёлтом платье без бретелек Энистон появилась в эпизоде «Эпизод, где все целуются» (The One with All the Kissing), вышедшем в эфир 1 октября 1998 года. Художница по костюмам сериала Дебра Макгуайр призналась, что именно этот образ является её любимым модным моментом за всю историю шоу.

Реклама

По словам Дебры, платье было создано брендом Idol London, который уже давно прекратил своё существование, но она до сих пор регулярно получает запросы от поклонников, желающих узнать, где можно приобрести такую же модель.

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» / © скриншот с видео

Секрет популярности этого платья заключался в его простом, но эффектном крое, который идеально сочетал классическую элегантность с характерным для 1990-х минимализмом. Но, без сомнения, в значительной степени культовый статус платья обусловлен самой актрисой, которая его носила, — Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» / © скриншот с видео

«Когда вы надеваете на Дженнифер платье, происходит волшебство. В этом заключается её особая сила. Это заметно и на камере, и когда вы находитесь с ней в одной комнате», — пояснила Макгуайр.

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» / © скриншот с видео

Новости партнеров

Новости партнеров