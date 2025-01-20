Куртка с надписью, шпильки на место трагедии и шляпа "колонизатора": пять модных провала Мелании Трамп

Мелания Трамп во время первой каденции своего мужа Дональда Трампа на протяжении всего строка демонстрировала отличное чувство стиля и любовь к дорогим и роскошным брендам. Носила первая леди в основном европейские бренды, которые с радостью с ней работали в отличие от многих американских, которые бойкотировали ее. Однако не всегда первая леди и ее стилисты удачно продумывали луки, ведь было все же несколько случаев, когда ее высмеивали за них или открыто ругали. Предлагаем вспомнить три самых известных модный провала Мелании Трамп.

Куртка с принтом

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Иногда лучше отказаться от принтов со слоганами, особенно, если ты первая леди, однако Мелания в 2018 году об этом не подумала. Женщину сфотографировали в куртке от Zara с надписью на спине I Really Don’t Care ("Мне правда все равно, а вам?").

Буквально через несколько часов после того как Мелания взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой верхней одежде. Надпись на спине многие восприняли как двузначную, однако сама первая леди никаких тайных смыслов в свой образ не закладывала.

Пальто от Dolce & Gabbana

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Не секрет, что семья Трампов очень богата, но американцы все же негативно воспринимали, когда миссис Трамп очень открыто демонстрировала свои деньги обществу. Особенно резонансным был случай, когда Мелания вышла на публику в Италии в пальто от бренда Dolce & Gabbana. Это был наряд с цветочной аппликацией, стоимость которого на то время составляла 51 тысячу долларов.

Зеленое платье цвета хромакея

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

В 2020 году Меланию уже не ругали, а высмеивали из-за цвета ее платья. Дело в том, что оттенок наряда от Valentino, который украшал красный пояс на талии, очень напоминал цвет хромакея, который используется во время съемок. В Сети появилось множество шутливых роликов с Меланией, которые сопровождает хештег #MelaniaGreenScreen. На ее платье шутники накладывали портрет Джастина Трюдо, Джо Байдена, смешные ролики из Сети и даже еду.

Образ "колонизатора"

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

В 2018 году Мелания Трамп отправилась в Африку с пятидневным турне. Это событие было важным для нее, поскольку она впервые посетила другую страну с сольным визитом в статусе первой леди Америки. На Мелании тогда был наряд от Ralph Lauren, сапоги от Lucchese, а также шляпа от Village Hat Shop, за которую над Трамп насмехались и критиковали.

Конкретно головной убор стал объектом критики. Ее сравнивали с колонизаторами, а также персонажами фильмов об Индиане Джонсе.

Туфли на каблуках

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Мелания носит в основном всего два бренда обуви - Manolo Blahnik и Christian Louboutin. Также она обожает высокие шпильки, но в 2017 году подобный тип обуви вызвал скандал.

Выходя из Белого дома и направляясь к самолету Милания решила покрасоваться перед фотографами и надела шпильки. Обувь многие сочни неуместной, ведь пара отправлялась в Пуэрто-Рико, чтобы посмотреть на последствия урагана "Мария" и пообщаться с пострадавшими. Прибыв на место трагедии Мелания переоделась и вышла из самолета уже в кедах, но "осадок" у многих уже остался.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

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