"Тюдоровское" платье: каким был свадебный наряд принцессы Анны - единственной дочери Елизаветы II

Она была первой из четверых детей монарха, которая пошла под венец.
До того, как стать женой сэра Тимоти Лоуренса, британская принцесса Анна - единственная дочь покойной королевы Елизаветы II - была замужем за капитаном Марком Филлипсом. Их роскошная королевская свадьба состоялась 14 ноября 1973 года.
Невесте на момент свадьбы было 22 года, а жениху - 25 лет. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Анна выглядела мило и романтично, а ее платье для венчания было разработано и создано дизайнером Морин Бейкер из Susan Small, которая на тот момент уже давно сотрудничала с королевской семьей. На голове невесты была тиара королевы Марии Текской, а также длинная фата.
Из-за фасона рукавов, платье принцессы часто называют тюдоровским. К этому необычному дизайну наряда Анна имела прямое отношение, поскольку принимала активное участие в его разработке. Анна черпала вдохновение в придворных платьях елизаветинской эпохи. Платье имело воротник-стойку, длинный шлейф и отделку драгоценными камнями и жемчугом.
По сравнению с предыдущими королевскими свадебными нарядами, платье принцессы Анны считалось скромным, лаконичным и соответствующим свадебной моде 1970-х годов.
У принцессы Анны и Марка Филлипса родилось двое детей: Питер и Зара. Однако брак они решили разорвать и в августе 1989 года объявили о своем расставании. Они окончательно развелись в 1992 году, и принцесса вышла замуж за Тимоти Лоуренса, с которым в браке и по сей день.
Читайте также:
- Два брака королевской принцессы Анны: истории любви единственной дочери королевы Елизаветы II
- Этот день в истории: принцесса Анна вышла замуж в день 25-летнего юбилея принца Чарльза
- Роскошные и дорогие: свадебные платья королев и принцесс