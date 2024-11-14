"Тюдоровское" платье: каким был свадебный наряд принцессы Анны - единственной дочери Елизаветы II

Она была первой из четверых детей монарха, которая пошла под венец.

До того, как стать женой сэра Тимоти Лоуренса, британская принцесса Анна - единственная дочь покойной королевы Елизаветы II - была замужем за капитаном Марком Филлипсом. Их роскошная королевская свадьба состоялась 14 ноября 1973 года.

Принцесса Анна с отцом / Фото: Getty Images

Невесте на момент свадьбы было 22 года, а жениху - 25 лет. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Анна выглядела мило и романтично, а ее платье для венчания было разработано и создано дизайнером Морин Бейкер из Susan Small, которая на тот момент уже давно сотрудничала с королевской семьей. На голове невесты была тиара королевы Марии Текской, а также длинная фата.

Принцесса Анна с мужем / Фото: Associated Press

Из-за фасона рукавов, платье принцессы часто называют тюдоровским. К этому необычному дизайну наряда Анна имела прямое отношение, поскольку принимала активное участие в его разработке. Анна черпала вдохновение в придворных платьях елизаветинской эпохи. Платье имело воротник-стойку, длинный шлейф и отделку драгоценными камнями и жемчугом.

Принцесса Анна с мужем / Фото: Associated Press

По сравнению с предыдущими королевскими свадебными нарядами, платье принцессы Анны считалось скромным, лаконичным и соответствующим свадебной моде 1970-х годов.

Принцесса Анна с мужем на балконе / Фото: Associated Press

Принцесса Анна с мужем на балконе / Фото: Getty Images

Принцесса Анна с мужем на балконе / Фото: Associated Press

У принцессы Анны и Марка Филлипса родилось двое детей: Питер и Зара. Однако брак они решили разорвать и в августе 1989 года объявили о своем расставании. Они окончательно развелись в 1992 году, и принцесса вышла замуж за Тимоти Лоуренса, с которым в браке и по сей день.

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