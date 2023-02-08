Легендарная пятерка: как сложилась жизни супермоделей 90-х со знаменитого фото Петера Линдберга

Девушки с этого фото были не просто знаменитостями – они были иконами стиля, создавали модные тенденции и диктовали свои правила.

До 1990 года термин "супермодель" широко не использовался, ведь девушки, которые демонстрировали одежду и снимались в рекламах, мало интересовали потребителей. Соответственно, в индустрии на то время было довольно мало громких имен, ставших непосредственно частью поп-культуры.

Однако все изменилось, когда фэшн-фотограф немецкого происхождения Петер Линдберг организовал в 1989 году съемку, на которую пригласил красавиц, неоднократно уже появляющихся в модных показах, рекламе и съемках. Это были пять девушек: Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Татьяна Патитц.

Молодые модели позировали в очень лаконичных топах и джинсах, на лицах у них был минимальный макияж, волосы уложены были тоже просто.

Посетители рассматривают фотографии фотографа Петера Линдберга на открытии его выставки в галерее Camera Work 29 июня 2007 года в Берлине, Германия / Фото: Getty Images

С этим фото он пошел к редактору Александру Либерману, но тот фото опубликовать в своем издании отказался, ведь снимки, по его мнению, ничего не продавали. После фотограф показал свою черно-белую работу Анне Винтур - на то время редактору британского Vogue. Журналистка поместила фото Линдберга на обложку журнала за январь 1990 года и сделала прорыв в модном мире, ведь люди устали от чопорных моделей в гламурных образах. Так, пять невероятно красивых девушек моментально стали иконами моды, а эта обложка вошла в историю фэшн-фотографии. Еще большей популярности пятерке принес модельер Джанни Версаче, пригласив их участвовать в своих показах, также они снялись в этом составе в клипе Джорджа Майкла на песню Freedom! ‘90.

Так, с 1990 года их стали активно называть супермоделями, гонорары красавиц росли, ими восхищались, они активно снимались в кино, рекламе и были лицами самых знаменитых Модных домов. Что случилось с красавицами с этого фото впоследствии и как сложились их судьбы, читайте в нашем материале.

Наоми Кэмпбелл

Британка была довольно успешной моделью еще до той знаменитой съемки, ведь неоднократно позировала для глянцев и участвовала в показах известных брендов. Также были случаи в ее карьере, когда получить желаемою работу помогли дружеские связи с моделями и дизайнерами, ведь те шантажировали бренды и глянцы, которые отказывались сотрудничать с Наоми.

Фото: Getty Images

Но вот после фото для Vogue Линдберга Кэмпбелл стала намного популярнее, а помимо клипа Джорджа Майкла она также появилась в 1991 году в видео In the Closet Майкла Джексона. Также Кэмпбелл неоднократно снималась обнаженной и выходила на подиумы в самых одиозных и смелых луках. Из-за своей эффектной "кошачьей" походки на подиумах получила прозвище "Черная пантера".

Несмотря на ошеломляющий успех, модель отличалась и ужасным характером, из-за чего на нее неоднократно жаловались и подавали в суд сотрудники, ее описывали как "манипулирующую, интригующую, грубую и невозможную особу". Возможно, контролировать эмоции Наоми мешали наркотики и алкоголь, от которых у нее была многолетняя зависимость.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Также модель попробовала себя в других сферах: выпускала под своим именем книги, написанные заказными авторами, записывала песни, снималась в кино и даже инвестировала в ресторанный бизнес. Ни одно из этих направлений не принесло ей дополнительной славы.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Она состояла в отношениях со многими известными личностями, среди которых были актеры, певцы, миллионеры и даже один русский, однако большинство из этих романов заканчивались ничем. Первого ребенка Наоми родила суррогатная мать, когда модели было 50 лет, кто отец ее первенца, не известно.

Сейчас "Черной пантере" уже за 50, но она продолжает активно работать: снимается для журналов, ходит на модные показы, появляется на подиумах.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд

После триумфа в Vogue Синди довольно часто стала сниматься в клипах знаменитостей и, в частности, появилась в видео Джона Бон Джови, также она снялась для огромного количества журналов, среди которых были Vogue, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure. Но помимо все этого она работала и на подиуме, сотрудничая с самыми знаменитыми брендами в мире, а также была лицом нескольких косметических линеек и регулярно входила в списки самых красивых женщин мира.

Фото: Getty Images

Но она работала и в других сферах, например, снималась в рекламе. Самой знаменитой съемкой молодой модели была реклама Pepsi для Super Bowl 1992 года в белой майке и коротких джинсовых шортах. Этот образ стал культовым.

Безумно популярными были фитнес-видео, которые снимала модель. Она показывала и рассказывала, как сделать свое тело здоровее и стройнее.

Но, хотя Кроуфорд не была столь одиозной и скандальной, как ее коллега Наоми, все же поклонники с большим любопытством наблюдали за ее романом и браком с актером Ричардом Гиром.

Синди Кроуфорд и Ричард Гир, 1991 год / Фото: Getty Images

Они пробыли мужем и женой всего четыре года, а затем Синди встретила своего второго мужа - бизнесмена Рэнди Гербера, с которым в браке по сей день. У пары двое детей.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Синди же снимается сейчас довольно редко, но только для топовых изданий, это же касается и ее участия в модных показах.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Линда Евангелиста

Линда активно сотрудничала с различными брендами и участвовала во множестве рекламных кампаний, самыми незабываемыми из которых стали реклама Opium от Yves Saint Laurent и Fidji от Guy Laroche. Ее называли величайшей моделью всех времен.

На протяжении 90-х годов модель очень активно работала, и ее имя стало невероятно известным, ведь она была везде: в рекламе, модных шоу, на светских тусовках и на обложках журналов. Как-то она даже заявила: "Меньше, чем за десять тысяч долларов, я даже с кровати не встану", и эта фраза стала культовой - ее печатали на футболках, аксессуарах и подушках. Но на самом деле где-то так и было, ведь красавица получала за свою работу гонорары невероятных размеров.

Фото: Getty Images

Несмотря на успешную карьеру, Линда в 1998 году решила сделать перерыв в карьере и поселилась на Французской Ривьере, где провела следующие два года.

А вот мужчины счастья ей в жизни не принесли - каждый ее роман заканчивался расставанием. Будучи в отношениях с французским футболистом Фабьеном Бартезом, модель забеременела, но у нее случился выкидыш на шестом месяце. Пара в результате рассталась. У нее было еще несколько громких романов и громкое возвращение в работу, но внезапно в 2006 году Евангелиста родила сына Огюстена Джеймса, при этом отказавшись назвать его отца.

Линда Евангелиста / Фото: Getty Images/Fotobank

Имя мужчины в результате выплывало аж в 2011 году, оказалось, что отцом ее ребенка был миллиардер Франсуа-Анри Пино (сейчас он муж Сальмы Хайек), с которым Евангелиста встречалась в течение четырех месяцев. 1 августа 2011 года модель подала иск о взыскании алиментов, требуя от Пино ежемесячных алиментов в размере 46 000 долларов. В результате переговоров вопрос был урегулирован между ними без суда.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

Внезапно модель исчезает из поля зрения и в 2021 году дает разгромное интервью, в котором заявляет, что была недовольна изменениями в своем теле и решилась на косметологическую процедуру CoolSculpting (криолиполиз). Из-за осложнений эта процедура изменила ее до неузнаваемости. Женщина жила в затворничестве на протяжении шести лет, скрывалась от папарацци, не появлялась на публике и не работала. Это все повлекло за собой затяжную депрессию.

Линда Евангелиста / Фото: Getty Images

В 2022 году модель впервые вышла на подиум и снялась для глянца, но ее тело теперь было полностью закрытым.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

Кристи Тарлингтон

Кристи продолжила сотрудничать с глянцами, известными брендами одежды и косметическими компаниями, а также появилась в нескольких документальных фильмах о моде, клипах и в рекламе.

Фото: Getty Images

Модель начала активно поддерживать организации, которые боролись за права животных, в частности, PETA. В 1992 году она снялась полностью обнаженной в рекламной кампании организации. В 2003 году модель вышла замуж за режиссера и писателя Эдварда Бернсона после длительных и сложных отношений и в том же году родила первого ребенка.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

Столкнувшись лично с осложнениями, связанными с родами, и узнав, что более 500 тысяч женщин ежегодно умирают во время родов, Тарлингтон решила, что хочет работать в этом направлении и помогать матерям, столкнувшимися с трудностями. Женщина получить степень магистра Колумбийском университете в области общественного здравоохранения и начала работать с различными организациями для снижения материнской смертности, поэтому посетила множество стран, в частности, африканских. Также на тему материнства она сняла документальный фильм No Woman, No Cry ("Нет женщины, нет плача").

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

Работа над фильмом вдохновила ее запустить Every Mother Counts - некоммерческую организацию, призванную сделать беременность и роды безопасными для каждой матери. Но на этом ее работа не заканчивается - Тарлингтон, помимо всего прочего, работает в Глобальном совете по здравоохранению Гарвардской медицинской школы и еще является членом нескольких подобных здравоохранительных организаций и активным борцом против курения.

В свободное время Кристи занимается йогой и бегает, даже принимала участие в марафонах.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

На подиум выходит сейчас редко, но если и соглашается участвовать в шоу, то в основном только для именитых брендов.

Фото: Getty Images

Татьяна Патитц

Татьяна также продолжила карьеру, но еще до знакомства с Линдбергом она была довольно известной модель, особенно в Европе. Патитц называли "красотой на миллион долларов", она снималась для самых известных и популярных изданий, а также путешествовала по всему миру.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

За свою карьеру Патитц появилась на обложках более 200 журналов, включая семь обложек американского Vogue и 13 обложек британского, а также участвовала в рекламных кампаниях брендов - от Chanel до Ralph Lauren.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

Модель обожала животных, была заядлой наездницей, выступала за экологию и права животных. Именно поэтому она приняла участие в социальной рекламе в 2007 году, где призвала к защите орангутангов в тропических лесах. Также она была активно сосредоточена на вопросах, касающихся инклюзивности, осведомления о ВИЧ, правах ЛГБТК и гендерном равенстве.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

У модели был только один сын, которого она родила в браке с Джейсоном Рэндаллом Джонсоном. Они жили на ранчо в Калифорнии.

11 января 2023 года Татьяна Патиц умерла от рака груди в Санта-Барбаре в возрасте 56 лет.

Татьяна Патитц / Фото: Getty Images

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