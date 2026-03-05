Легендарное выступление Мэрилин Монро в Корее перед солдатами: кто создал ее гламурное платье для тура

Мэрилин Монро / © Getty Images

Практически сразу после свадьбы с бейсболистом Джо ДиМаджо американская актриса Мэрилин Монро полетела в Корею. Во время медового месяца ее попросили выступить перед американскими войсками, которые там базировались, чтобы поддержать их и развлечь.

Так в феврале 1954 года актриса вышла на сцену перед огромной толпой солдат, которые пришли на нее посмотреть. Она выходила на сцену в теплой накидке или пальто, которые потом снимала и оставалась только в платье, несмотря на то, что была зима.

Мэрилин Монро / © Getty Images

Шоу, которое она демонстрировала, было быстро спланировано и называлось «Все дозволено». Всего за четыре дня она выступила перед более 100 000 человек.

Тот тур также стал для Мэрилин шансом преодолеть определенный страх сцены, который она имела, ведь снималась в кино, где все камернее. Она отметила, что поездка в Корею «Была лучшим, что со мной когда-либо случалось. Я никогда раньше не чувствовала себя звездой в душе. Было так прекрасно смотреть вниз и видеть, как парень улыбается мне», — сообщает Rare Historical Photos.

Мэрилин Монро / © Getty Images

Выглядела актриса потрясающе, ведь ее синее платье от любимого американского дизайнера Сейл Чепмен после того выступления стало культовым. Наряд был длины миди, имел приталенный простой фасон и тонкие бретельки, ткань платья была полностью расшита бисером и волнистыми узорами.

Мэрилин Монро / © Getty Images

Платье Мэрилин дополняло такое же болеро с длинными руквами, однако на сцену она его не надела. Также на актрисе были золотистые босоножки и массивные украшения.

Мэрилин Монро / © Getty Images

Толпа обожала ее и была восхищена ее визитом, но это и неудивительно, ведь в то время Мэрилин уже была мировой суперзвездой, а среди американских солдат она была практически богиней. Ее фотографии были прикреплены в каждой казарме, и письма от поклонников сыпались. Увидеть ее лично было мечтой для многих из них, поэтому упустить этот шанс они не могли.

Мэрилин Монро / © Associated Press

Мэрилин Монро / © Associated Press

Мэрилин Монро / © Associated Press

Сейчас платье и болеро Мэрилин Монро принадлежат частному коллекционеру.