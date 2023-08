Легендарную шляпу с мертвой птицей из "Секса в большом городе" выставили на аукцион за огромную сумму

Поклонники "Секса в большом городе" впервые смогут прикоснуться к культовой вещи из проекта - головному убору актриса Сары Джессики Паркер, в котором она чуть не вышла замуж за Мистера Бига. Шляпа с птицей выставлена на аукцион Sotheby's. Получить за украшение планируют 40-70 тысяч долларов.

Шляпа из "Секса в большом городе" / Sotheby's

Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая роль Кэрри Брэдшоу, появилась в шляпе дважды: в полнометражном фильме "Секс в большом городе: фильм" и во втором сезоне сериала "И просто так…".

Торги начнутся 31 августа и закончатся 1 сентября.

Головной убор, является винтажным и созданный еще в XIX веке с перьями редкой райской птицы. Выбрала этот аксессуар, вместо традиционной тиары, Паркер из-за того, что была очарована цветами украшения.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Также, благодаря цвету, шляпа стала ее чем-то синим - это традиция англоязычных стран. Звучит она в оригинале как стихотворение: Something old and something new, something borrowed and something blue. Считается, что если невеста наденет это все на свою свадьбу, то ей обязательно улыбнется удача.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Через много лет в интервью Vogue Сара Джессика рассказала, что она и команда были просто одержимы и очарованы этой шляпой. Они были решительно настроены включить этот предмет в свадебный образ, но обеспокоены тем, что на него наложит вето шоураннер Майкл Патрик Кинг.

Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." / Фото: Getty Images

Чтобы избежать риска, она признается, что "устроила на него засаду", и когда Паркер пришла на съемочную площадку, она рассказала, что Кинг спросил: "Почему у тебя на голове птица?" на что она ответила: "Посмотрите на птицу. Вы бы приняли такое же решение". И именно так птица появилась в фильме и стала одним из самых знаковых аксессуаров в истории телевидения.

Среди других предметов, выставленных на аукцион, - свитер принцессы Дианы, платье Alexander McQueen for Givenchy, которое Кейт Уинслет носила на церемонии вручения Оскара в 1998 году, винтажное платье Нормана Норелла, которое носила Мишель Обама, и винтажная вуаль, освященная на голове Мадонны.

