Взять на заметку: шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска

Королева Летиция / © Getty Images

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Королева Испании легко носит одни и те же наряды по много раз, а во время отпускного сезона предпочитает еще и яркие пестрые оттенки, которые демонстрируют, что супруга монарха наконец-то на отдыхе и наслаждается свободой выбора в том числе и своего летнего гардероба в полной мере.

Красное платье от Mango

Королева Летиция / © Getty Images

Если есть цвет, который особенно хорошо подходит Летиции, то это красный. Этот дизайн, который подчеркивает ее плечи и подкачанные руки — идеален для летнего отпуска на море. Наряд выделяется не только своим ярким оттенком, но и своим выгодным кроем, который обрамляет силуэт, не стесняя его. Летиция носила платье как раз в отпуске и сочетала со шльопанцами на плоской подошве.

Платье в стиле бохо от Desigual

Королева Летиция / © Getty Images

Белое платье-макси с принтом от Desigual, с открытыми плечами и оборками на подоле королева Испании носила на приеме для представителей учреждений и гражданского общества Балеарских островов в садах дворца Маривент в Пальма-де-Майорке. А сочетала его королева с молочно-белыми эспадрильями на платформе — любимой обувью для лета.

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Нежная роза от Вирджинии Вальд

Королева Летиция / © Getty Images

Розовый — еще один цвет, который королева Летиция часто носит во время своих поездок в отпуск на Майорку. Для ужина она однажды выбрала это платье миди с вышитыми цветами от Вирджинии Вальд, создательницы бренда Adlib Ibiza. В руках королева несла розовый клатч Feel Mallorca и была обута в золотые шлепанцы от Pedro García.

Платье-халат Maksu

Королева Летиция / © Getty Images

Прошлым летом на Майорке королева Летиция выбрала для ежегодного приема платье испанского бренда Maksu с драпировкой на талии и неглубоким V-образным декольте. Она дополнила образ сандалиями на плоской подошве и золотыми серьгами-кольцами. Получился идеальный летний образ.

Розовый костюм Babbaki

Королева Летиция / © Getty Images

Такой образ Летиция выбрала, когда ходила со своими дочками — Леонор и Софией и свекровью — королевой Софией — на шопинг во время их отпуска. Розовый костюм состоял из топа с принтом тай-дай от Babbaki и летящей макси-юбки от этого же бренда, который она сочетала с плетеными нюдовыми сандалиями The Trenza и белой плетеной сумкой через плечо от Deco Etxe.

Рубашка + брюки

Королева Летиция / © Getty Images

Ну а для прохладных вечером на Майорке королева выбирает рубашку белого цвета и объемного фасона в сочетании с голубыми укороченными брюками и бежевыми сандалиями на плоской подошве. Безупречный летний лук был дополнен белой сумкой-ридикюлем и золотыми украшениями.

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Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, где проводят летний отпуск королева Летиция и король Филипп VI.

Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press Пластика королевы Летиции / © Associated Press