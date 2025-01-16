Лезла в окно своего дома в шикарном платье: забавная история наряда Рене Зеллвегер с "Оскара"

Актриса Рене Зеллвегер - звезда фильмов о "Бриджит Джонс" - не раз удивляла роскошными образами на красной дорожке "Оскара", однако одним из самых эпичных ее нарядов было красное платье от Carolina Herrera.

Это был потрясающий наряд без бретелек, который идеально подчеркивал ее фигуру. У платья был длинный шлейф с рюшами и белая отделка из тонкой ткани на лифе. Образ она тогда дополнила небольшим клатчем, макияжем, элегантной прической-пучком и потрясающими украшениями с бриллиантами.

Однако, как оказалось, в тот вечер с ее нарядом случился небольшой конфуз, о котором она рассказала в интервью британскому изданию Vogue.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

"Во-первых, это невероятное платье - я обожаю это платье", - вспоминает звезда. "Я помню, когда мы уезжали той ночью, на подол платья наступил какой-то джентльмен, а я продолжила идти в другую сторону, и он оторвал [подол] от моего платья прямо под моей попой".

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Естественно, Зеллвегер хотела переодеться для вечеринок, которые проводились после церемонии вручения премии, но возникла одна небольшая проблема: она поняла, что забыла ключи от дома.

"Мне пришлось подняться на балкон на второй этаж и пролезть через маленькое окошко в ванной в этом платье, с дыркой под попой", - смеется она.

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