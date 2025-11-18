- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Локоны прошлого: как женщины создавали объемные и гладкие прически, когда не существовало плоек
Если вам когда-то было интересно, как женщины 18 века создавали свои огромные прически, когда не существовало ни специальных средств, ни приборов, то историк Рози Гард дала на это ответ.
По ее словам, прядь влажных волос или волос, смазанных специальной «помадой» (не для губ, а ароматным средством из масел и, вероятно, других натуральных компонентов — ред.), накручивали на треугольный кусок бумаги, который оставляли на ночь или прижимали горячими гладильными щипцами. Когда бумагу снимали, локоны спереди расчесывали, чтобы создать объемный, пушистый вид, а волосы на затылке оставляли падать гладкими завитками.
Их могли собрать в хвост, заплести в косу или подколоть. Но эта прическа, которая была популярной в 1780-х, придавала волосам больше объема по бокам, а не в высоту. Это отражало переход от очень декоративных причесок к более естественному стилю.
В 1790-х годах очень популярными стали плотные локоны в виде спиралек, поэтому использовали тот же метод накручивания на бумагу — просто локоны не расчесывали, и они держали гладкую форму спиральных завитков.
Эта мода сохранялась в течение 1811-1820 годов. Женщины в Европе продолжали использовать этот метод в 19 веке, особенно в 1840-х, когда очень тугие локоны были на пике популярности. Их называли «тканевые локоны», а делались они с помощью полосок ткани вместо бумаги, чтобы получить локоны без нагрева. Их могли накручивать на все волосы или только на те, которые росли вокруг лица.
Этот метод с бумагой и тканью был популярным и в 20 веке в нашей стране. Многие женщины и девушки использовали эти проверенные временем методы, поскольку они не портили волосы и всегда хорошо работали. С появлением безопасных плоек и косметических стайлинговых средств, все стало, конечно же, значительно проще.