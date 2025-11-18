Локоны прошлого: как женщины создавали объемные и гладкие прически, когда не существовало плоек

Луиза Мария Орлеанская / Фото: культурное достояние

По ее словам, прядь влажных волос или волос, смазанных специальной «помадой» (не для губ, а ароматным средством из масел и, вероятно, других натуральных компонентов — ред.), накручивали на треугольный кусок бумаги, который оставляли на ночь или прижимали горячими гладильными щипцами. Когда бумагу снимали, локоны спереди расчесывали, чтобы создать объемный, пушистый вид, а волосы на затылке оставляли падать гладкими завитками.

Картина «Завтрак семьи Лавернь», 1752 год. Волосы девочки накручены на бумагу / Фото: культурное достояние

Их могли собрать в хвост, заплести в косу или подколоть. Но эта прическа, которая была популярной в 1780-х, придавала волосам больше объема по бокам, а не в высоту. Это отражало переход от очень декоративных причесок к более естественному стилю.

В 1790-х годах очень популярными стали плотные локоны в виде спиралек, поэтому использовали тот же метод накручивания на бумагу — просто локоны не расчесывали, и они держали гладкую форму спиральных завитков.

Луиза Мария Орлеанская с идеальными локонами / Фото: культурное достояние

Эта мода сохранялась в течение 1811-1820 годов. Женщины в Европе продолжали использовать этот метод в 19 веке, особенно в 1840-х, когда очень тугие локоны были на пике популярности. Их называли «тканевые локоны», а делались они с помощью полосок ткани вместо бумаги, чтобы получить локоны без нагрева. Их могли накручивать на все волосы или только на те, которые росли вокруг лица.

Этот метод с бумагой и тканью был популярным и в 20 веке в нашей стране. Многие женщины и девушки использовали эти проверенные временем методы, поскольку они не портили волосы и всегда хорошо работали. С появлением безопасных плоек и косметических стайлинговых средств, все стало, конечно же, значительно проще.