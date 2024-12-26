Любила оригинальные украшения: Уоллис Симпсон и ее коллекция сережек-ракушек

Она отличалась необычным вкусом и зачастую выбирала довольно креативные аксессуары, которые привлекали внимание.
Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская, помимо брака с Эдуардом VIII, также знаменита своей любовью к роскошной жизни и удивительной коллекцией украшений.
Одной из важных частей ее коллекции были серьги, ведь в отличии от брошей или колье, этот аксессуар Уоллис носила практически постоянно. На протяжении жизни она собрала несколько пар сережек в виде ракушек.
В частности у герцогини они были от ювелирных брендов David Webb, Trianon, Darde & Fils. Носила свои ракушки в ушах Уоллис в основном в качестве дневных сережек.
После смерти герцогини эти серьги, вместе с ее другими украшениями, были проданы на аукционе Sotheby's в 1987 году в Женеве. Коллекция ювелирных изделий Уоллиса собрала 45 миллионов долларов, которые были переданы в фонд медицинских исследований Института Пастера.
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