Любила принты и бикини: пляжные образы принцессы Дианы в купальниках

Даже пляжные луки принцесса подбирала необычные - она любила яркие образы для отдыха.
Принцесса Диана всегда была в центре внимания, ведь людей интересовали не только подробности ее жизни в королевской семье, но и наряды, которые она носила. Образы женщины активно обсуждались, а ее стиль - элегантный и временами дерзкий - стал культовым для 80-90-х годов.
Однако не только платья попадали в кадр, а и пляжные образы королевской особы. Диану часто преследовали папарацци во время отдыха в разных странах, куда она в основном ездила во время летних каникул с сыновьями Уильямом и Гарри.
Пляжные образы принцессы были совершенно разными, ведь носила она сдельные купальники с хищным принтом (один из них наделала много шума и даже появился в сериале "Корона"), цветное бикини, купальники-бандо и даже более спортивные закрытие модели.
Купальники она дополняла также яркими парео, которые носила, завязав на бедрах, солнцезащитными очками, иногда футболками и серьгами.
Также одним из последних фото принцессы был снимок в купальнике - на нем она запечатлена на трамплине яхты Мохаммеда Аль-Файеда Jonikal - отца ее бойфренда Доди, с которым тогда отдыхала. Кадр сделал неизвестный фотограф за неделю до трагической смерти Дианы во Франции. На принцессе был бирюзовый сдельный купальник с открытой спиной.
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