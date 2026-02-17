Любила простоту и практичность: почему Кэролин Бессетт-Кеннеди икона стиля даже сегодня

Кэролин Бессетт-Кеннеди / © Getty Images

Пока Британия сходила с ума от стиля принцессы Дианы, у американцев была своя модная икона 1990-х — женщина по имени Кэролин Бессетт-Кеннеди. Она сама того не желая стала безоговорочной нью-йоркской It-Girl, когда вошла в клан Кеннеди.

Кэролин Бессетт-Кеннеди / © Getty Images

Кэролин стала постоянным объектом папарацци и модной иконой, ведь ее лаконичный и практичный стиль нравился многим женщинам, а также остается актуальным даже спустя 25 лет. Рассматривая архивные фото можно заметить, что ее гардероб был на удивление не большим и состоял преимущественно из черного и однотонных нейтральных цветов, синих джинсов и лоферов, дополненных простыми аксессуарами — обручами для волос, солнцезащитными очками и кожаными сумками. Все сдержанное, но благодаря удачной стилизации — вневременное.

«Когда смотришь на ее одежду, — говорит Люси Бишоп, специалист по моде Sotheby’s, — это гардероб обычной занятой женщины из Нью-Йорка».

Ее часто фотографировали, например, во время прогулок с собакой Фрайдей или по дороге на работу.

«Кэролин понимала, какую силу мода может иметь в повседневной жизни женщины. В этом секрет того, почему ее стиль до сих пор вызывает восхищение и подражание по всему миру».

Кэролин Бессетт-Кеннеди на прогулке с собакой / © Getty Images

«Она — одна из самых часто упоминаемых и распространяемых в медиа фигур того времени, — добавляет Бишоп, — Фото папарацци, где она гуляет по Нью-Йорку, стали культовыми».

Однако Кэролин не стремилась к славе и, по словам друзей, была недовольна вниманием, которое получила, став частью клана Кеннеди. Она никогда не давала интервью и почти не появлялась на публике и может именно эта ее отстраненность и сделала ее славу такой долговечной, ведь даже после своей смерти она остается одной из самых часто упоминаемых икон стиля 1990 годов.

Кэролин Бессетт-Кеннеди / © Getty Images

В прошлом году три вещи Кэролин Бессетт-Кеннеди, подаренные ее подруге РоузМари Теренцио, были выставлены на аукцион Sotheby’s: черное пальто Prada, жакет Yohji Yamamoto и винтажное пальто с леопардовым принтом.

«Невероятно редко что-то из ее вещей появляется на рынке, — отмечает Бишоп, — Только сейчас мы начинаем по-настоящему открывать ее историю».

«Она обладала исключительным вкусом и очень тщательно выбирала вещи, которые носила», — говорит Бишоп. Она отдавала предпочтение брендам вроде Prada и фактически дала старт карьере Нарсисо Родригеса, выбрав его для создания своего свадебного платья с драпированным вырезом. В то же время она тяготела и к авангарду — выбирала вещи японских дизайнеров, таких как Yohji Yamamoto и Comme des Garçons.

Кэролин Бессетт-Кеннеди и ее муж Джон Ф. Кеннеди-младший / © Getty Images

Также в 2024 году нью-йоркский аукционный дом Bonhams выставил на продажу шелковое платье Кэролин от бренда Yohji Yamamoto из коллекции весна-лето 1998 года. Оно было выполнено на запах, имело асимметричный подол, рукава три четверти, V-образное декольте и лацканы. Также его украшал шелковый пояс, который можно было регулировать. Дизайн этого наряда на самом деле напоминал тренч, который сшили из более легкой вечерней ткани.

Кэролин Бессетт-Кеннеди и Ли Радзивилл / © Getty Images

Кэролин погибла 16 июля 1999 года вместе со своим мужем Джоном и старшей сестрой Лорен. Трагедия случилась, когда самолет, который пилотировал Джон, врезался в Атлантический океан. Пасажиры умерли при столкновении.