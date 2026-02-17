- Дата публикации
Любила простоту и практичность: почему Кэролин Бессетт-Кеннеди икона стиля даже сегодня
Ее гардероб был наполнен вещами деловой современной женщины, которая не любила быть в центре внимания. Однако даже сегодня стиль и вкус Кэролин влияют на моду.
Пока Британия сходила с ума от стиля принцессы Дианы, у американцев была своя модная икона 1990-х — женщина по имени Кэролин Бессетт-Кеннеди. Она сама того не желая стала безоговорочной нью-йоркской It-Girl, когда вошла в клан Кеннеди.
Кэролин стала постоянным объектом папарацци и модной иконой, ведь ее лаконичный и практичный стиль нравился многим женщинам, а также остается актуальным даже спустя 25 лет. Рассматривая архивные фото можно заметить, что ее гардероб был на удивление не большим и состоял преимущественно из черного и однотонных нейтральных цветов, синих джинсов и лоферов, дополненных простыми аксессуарами — обручами для волос, солнцезащитными очками и кожаными сумками. Все сдержанное, но благодаря удачной стилизации — вневременное.
«Когда смотришь на ее одежду, — говорит Люси Бишоп, специалист по моде Sotheby’s, — это гардероб обычной занятой женщины из Нью-Йорка».
Ее часто фотографировали, например, во время прогулок с собакой Фрайдей или по дороге на работу.
«Кэролин понимала, какую силу мода может иметь в повседневной жизни женщины. В этом секрет того, почему ее стиль до сих пор вызывает восхищение и подражание по всему миру».
«Она — одна из самых часто упоминаемых и распространяемых в медиа фигур того времени, — добавляет Бишоп, — Фото папарацци, где она гуляет по Нью-Йорку, стали культовыми».
Однако Кэролин не стремилась к славе и, по словам друзей, была недовольна вниманием, которое получила, став частью клана Кеннеди. Она никогда не давала интервью и почти не появлялась на публике и может именно эта ее отстраненность и сделала ее славу такой долговечной, ведь даже после своей смерти она остается одной из самых часто упоминаемых икон стиля 1990 годов.
В прошлом году три вещи Кэролин Бессетт-Кеннеди, подаренные ее подруге РоузМари Теренцио, были выставлены на аукцион Sotheby’s: черное пальто Prada, жакет Yohji Yamamoto и винтажное пальто с леопардовым принтом.
«Невероятно редко что-то из ее вещей появляется на рынке, — отмечает Бишоп, — Только сейчас мы начинаем по-настоящему открывать ее историю».
«Она обладала исключительным вкусом и очень тщательно выбирала вещи, которые носила», — говорит Бишоп. Она отдавала предпочтение брендам вроде Prada и фактически дала старт карьере Нарсисо Родригеса, выбрав его для создания своего свадебного платья с драпированным вырезом. В то же время она тяготела и к авангарду — выбирала вещи японских дизайнеров, таких как Yohji Yamamoto и Comme des Garçons.
Также в 2024 году нью-йоркский аукционный дом Bonhams выставил на продажу шелковое платье Кэролин от бренда Yohji Yamamoto из коллекции весна-лето 1998 года. Оно было выполнено на запах, имело асимметричный подол, рукава три четверти, V-образное декольте и лацканы. Также его украшал шелковый пояс, который можно было регулировать. Дизайн этого наряда на самом деле напоминал тренч, который сшили из более легкой вечерней ткани.
Кэролин погибла 16 июля 1999 года вместе со своим мужем Джоном и старшей сестрой Лорен. Трагедия случилась, когда самолет, который пилотировал Джон, врезался в Атлантический океан. Пасажиры умерли при столкновении.