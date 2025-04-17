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- Звезды и мода
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Любила яркие цвета и красивые шляпки: пасхальные образы принцессы Дианы
На Пасху принцесса наряжалась всегда особенное красиво.
Как и в Рождество, члены королевской семьи про возможности собираются вместе, чтобы отпраздновать Пасху. Они едут в Виндзор, чтобы провести этот светлый праздник вместе, и посещают службу в часовне Святого Георгия в воскресенье утром. Семью часто фотографируют, когда они идут на это мероприятие.
Наряды обычно выбираются ими яркие, элегантные и сдержанные. Королевские женщины носят платья и шляпки, а мужчины — костюмы с галстуками. Традиция эта существует очень давно и стала ей следовать и принцесса Диана, когда была членом семьи. На протяжении многих лет, аж до самого развода с Чарльзом, ее можно было увидеть на утренней службе в пасхальное воскресенье. Предлагаем посмотреть, что носила принцесса в те годы и как менялся ее стиль.
1983 год
Эту Пасху принцесса провела в Австралии. В пасхальное утро она появилась в англиканской церкви Святого Матфея в стеганой куртке с синим и розовым цветочным узором, созданной Miss Antoinette, а также в бирюзовом платье, от Jan van Velden. Образ дополняла соответствующая шляпа с лентой, небольшая сумочка и светлый туфли.
1986 год
На Пасху в Виндзоре в тот раз она выбрала наряд синего цвета. Принцесса была одетая в костюм от Caroline Charles, который включал жакет с вышивкой и юбку миди. Также Диана носила светлую блузку с высоким воротником, лаковые сапоги. На ее голове была шляпка-таблетка, а руки она прятала в муфте.
1987 год
Принцесса одета в нежно-голубое пальто, разработанное Catherine Walker, которая сшила похожее для принца Уильяма. Ее образ также дополнила широкополая шляпа, перчатки белое платье.
1988 год
На пасхальной службе принцесса продемонстрировала светлый костюм с жакетом и приталенной юбкой с фестончатым подолом. Она дополнила наряд черными аксессуарами: клатчем, туфлями и широкополой шляпой.
1989 год
В этот раз она решила появится в красном пальто с черными лацканами и черной шляпе, которую носила годом ранее. Из-под пальто у Дианы выглядывала розовая блузка в горох и черная прямая юбка до колен.
1990 год
Принцесса носила платье-пальто очаровательного розового-белого цвета. Ее наряд был клетку и украшен пуговицами, а создал его бренд Catherine Walker. Наряд Диана дополнила соответствующей шляпой с лентой и вуалью.
1992 год
Принцесса Диана надела на службу желтый костюм с плиссированной юбкой до колен, а также добавила соответствующую черную шляпу, украшеную желтой лентой, прозрачные черные колготки и туфли с золотым декором. Образ она дополнила украшениями из золота.