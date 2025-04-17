Любила яркие цвета и красивые шляпки: пасхальные образы принцессы Дианы

Принцесса Диана / © Getty Images

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Как и в Рождество, члены королевской семьи про возможности собираются вместе, чтобы отпраздновать Пасху. Они едут в Виндзор, чтобы провести этот светлый праздник вместе, и посещают службу в часовне Святого Георгия в воскресенье утром. Семью часто фотографируют, когда они идут на это мероприятие.

Наряды обычно выбираются ими яркие, элегантные и сдержанные. Королевские женщины носят платья и шляпки, а мужчины — костюмы с галстуками. Традиция эта существует очень давно и стала ей следовать и принцесса Диана, когда была членом семьи. На протяжении многих лет, аж до самого развода с Чарльзом, ее можно было увидеть на утренней службе в пасхальное воскресенье. Предлагаем посмотреть, что носила принцесса в те годы и как менялся ее стиль.

1983 год

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Эту Пасху принцесса провела в Австралии. В пасхальное утро она появилась в англиканской церкви Святого Матфея в стеганой куртке с синим и розовым цветочным узором, созданной Miss Antoinette, а также в бирюзовом платье, от Jan van Velden. Образ дополняла соответствующая шляпа с лентой, небольшая сумочка и светлый туфли.

Принцесса Диана встречается с детьми в пасхальное воскресенье в англиканской церкви Святого Матфея, 3 апреля 1983 года в Олбери, Австралия. / © Getty Images

1986 год

На Пасху в Виндзоре в тот раз она выбрала наряд синего цвета. Принцесса была одетая в костюм от Caroline Charles, который включал жакет с вышивкой и юбку миди. Также Диана носила светлую блузку с высоким воротником, лаковые сапоги. На ее голове была шляпка-таблетка, а руки она прятала в муфте.

Принцесса Диана покидает часовню Святого Георгия в Виндзоре после пасхальной службы, 1 мая 1986 года. / © Getty Images

1987 год

Принцесса одета в нежно-голубое пальто, разработанное Catherine Walker, которая сшила похожее для принца Уильяма. Ее образ также дополнила широкополая шляпа, перчатки белое платье.

Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом и племянником Питером Филлипсом по пути на пасхальную службу, 19 апреля 1987 года. / © Getty Images

1988 год

На пасхальной службе принцесса продемонстрировала светлый костюм с жакетом и приталенной юбкой с фестончатым подолом. Она дополнила наряд черными аксессуарами: клатчем, туфлями и широкополой шляпой.

Принц Чарльз и принцесса Диана с принцем Уильямом и леди Зарой Филлипс после пасхальной службы в часовне Святого Георгия, 3 апреля 1988 года. / © Getty Images

1989 год

В этот раз она решила появится в красном пальто с черными лацканами и черной шляпе, которую носила годом ранее. Из-под пальто у Дианы выглядывала розовая блузка в горох и черная прямая юбка до колен.

Принцесса Диана и принц Уильям идут на пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 26 марта 1989 года. / © Getty Images

1990 год

Принцесса носила платье-пальто очаровательного розового-белого цвета. Ее наряд был клетку и украшен пуговицами, а создал его бренд Catherine Walker. Наряд Диана дополнила соответствующей шляпой с лентой и вуалью.

Принцесса Диана со своим сыном принцем Гарри и герцогиней Йоркской возле в ​​часовни Святого Георгия в Виндзоре после пасхальной службы, 31 марта 1991 года. / © Getty Images

1992 год

Принцесса Диана надела на службу желтый костюм с плиссированной юбкой до колен, а также добавила соответствующую черную шляпу, украшеную желтой лентой, прозрачные черные колготки и туфли с золотым декором. Образ она дополнила украшениями из золота.

Принцесса Диана и ее сын принц Уильям покидают Виндзорскую часовню после традиционной пасхальной службы, апрель 1992 года. Они оба держат в руках подаренные им пасхальные яйца. / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images