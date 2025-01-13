Любимая модель клатча королевских особ: его носят Кейт, Софи и принцессы Йоркские

У дам британской королевской семьи часто совпадают вкусы на предметы гардероба или аксессуары. Рассказываем вам о любимом клатче принцессы Уэльской, герцогини Эдинбургской Софи, а также принцесс Беатрис и Евгении Йоркских.

Клатч Maud от Anya Hindmarch

Бесспорным фаворитом у всех вышеперечисленных королевских особ является клатч бренда Anya Hindmarch, который называется Maud. Это аксессуар ручной работы, изысканные и миниатюрный, который хорошо дополняет образы.

Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи впервые была замечена с к клатчем Anya Hindmarch пятнадцать лет назад в 2010-м на свадьбе шведской наследной принцессы Виктории и Даниэля Вестлинга. Для Софи (на тот момент графини Уэссекской) сшили серебристый маленький клатч, который идеально дополнял ее платье с серебристым декором от Amanda Wakeley, которое она надела на королевскую свадьбу.

Принц Эдвард и Софи / Фото: Getty Images

А спустя тринадцать лет герцогиня Софи появилась с клатчем уже модернизированной версии Maud Tassel от Anya Hindmarch на приеме в честь президента Республики Корея Юн Сок Йоля в Букингемском дворце. Аксессуар имеет больший размер, немного другую форму и застежку. Клатч отлично дополнял ее платье Suzannah London.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт

Кэтрин появилась на публике с клатчем Anya Hindmarch во время королевского тура по Карибскому морю с принцем Уильямом в марте 2022 года. Перламутровый клатч отлично дополнял ее белое кружевное платье с квадратным вырезом и плоской шляпой, украшенной цветком.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А десятью годами ранее в 2011-м Кейт (на тот момент еще герцогиня Кембриджская) брала черный клатч этого бренда в их с принцем Уильямом тур по Канаде. Кейт появилась тогда в сиреневом платье с глубоким вырезом на декольте на празднованиях в честь Национального дня Канады в Оттаве.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Принцессы Йоркские Беатрис и Евгения

Сестры Йоркские предпочитают носить плетеную кожаную версию клатча Maud. Принцесса Беатрис брала его с собой на садовую вечеринку в Букингемском дворце в мае 2024 года и носила в сочетании с ярким платьем миди с рюшами от Beulah London с длинными рукавами, круглой горловиной и украшенном жемчужинами.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

А ее младшая сестра принцесса Евгения выбрала плетеный клатч Anya Hindmarch для свадьбы своего друга Хью Гросвенора и Оливии Хенсон в июне 2024 года. Евгения подобрала клатч к оливковому платью-миди с плиссированным подолом от JOSEPH.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл

Еще одной поклонницей бренда является дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл. Она посещала королевские скачки в Аскоте в июне 2023 года и подобрала к платье-рубашке нежного салатового оттенка с тропическим цветочным принтом от бренда Leo Lin клатч Anya Hindmarch.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Королевский образ Зары тогда дополняти туфли на каблуках Sauvreign и шляпа канотье Sarah Cant – неизменный аксессуар для Аскота.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали о любимой сумке бренда Aspinal of London, которую обожают носить женщины британской королевской семьи.

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