Любимчики в ювелирной шкатулке: какие украшения часто носит королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Кольцо Coreterno

Первые на пальце Летиции мы увидели это кольцо в 2023 году. Оно пришло на смену другому «любимцу» — позолоченному украшению от Karen Hallam, которое теперь носит младшая дочь королевы — инфанта София.

Кольцо от бренда Coreterno — это подарок то ли от ее мужа короля Филиппа VI то ли от дочерей. На внешней стороне кольца выгравированы слова amor che tutto move, или «любовь движет всем». Это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери «Божественная комедия». На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: «Пока я существую, тебя будут любить».

Кольцо Coreterno королевы Летиции / © Getty Images

На сайте бренда отмечено, что кольцо Летиции выполнено из желтого золота 18 карат, это ручная работа лучших итальянских ювелиров, которые работают в античной технике. А стоимость кольца 975 евро. С украшением королева не расстается практически никогда, куда бы она не пришла и, где бы не появилась, она всегда с кольцом на пальце.

Серьги-пусеты от Gold & Roses

Королева Летиция в серьгах Gold & Roses / © Getty Images

Серьги из белого золота от Gold & Roses королева Летиция носит очень часто. Эти украшения, стоимостью около 500 евро, одни из ее любимых. Такой лаконичный аксессуар подходит практически под любой деловой или повседневный образ королевы, а их минималистичный дизайн позволяет Ее Величество сочетать их, как с платьями, так и с костюмами и всегда иметь великолепный внешний вид.

Серьги с черными бриллиантами De Grisogono

Королева Летиция в серьгах De Grisogono / © Getty Images

Эти серьги королева Испании носит исключительно по особо торжественным случаям. К примеру, недавно Летиция появилась в них на церемонии «Принцессы Астурийской» в Овьедо. Серьгами с черными бриллиантами от швейцарского бренда De Grisogono королева тогда дополнила своем черное платье с прозрачной накидкой сверху. В коллеции королевы эти серьги с 2006 года. Сами серьги из белого золота, украшены крупным бриллиантом в верхней части и черными бриллиантами огранки «паве» в нижней части. Выглядит украшением невероятно стильно.

Серьги из тройного золота с бриллиантами от Gold & Roses

Серьги Gold & Roses на королеве Летиции / © Getty Images

Тройные миниатюрные серьги-колечки от Gold & Roses королева носит очень часто. Это могут быть выходы на деловые и рабочие встречи, везде уместны такие классические и аккуратные серьги, выполнены из желтого золота и покрыты мелкой дорожкой бриллиантов.

Серьги-кольца из золота

Королева Летиция в серьгах-кольцах / © Getty Images

Бренд этого украшения нам не известен, но серьги такого небольшого размера королева Летиция носит довольно часто. Простой и лаконичный дизайн таких серьг позволяет королеве сочетать их практически с любым нарядом для любого мероприятия.

