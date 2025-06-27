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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
1450
Время на прочтение
2 мин

Любимые браслеты Жаклин Кеннеди из золота и эмали: что это за украшение и кто его создал

Это были яркие и креативные для того времени украшения, которые можно было носить и днем, и вечером.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Жаклин Кеннеди / © Getty Images и Tiffany & Co.

Жаклин Кеннеди / © Getty Images и Tiffany & Co.

Ни для кого не секрет, что одна из самых известных первых леди США — Жаклин Кеннеди — очень сильно повлияла на моду. На протяжении недолгого президентского строка своего мужа она всегда была в центре внимания из-за своих нарядов и украшений. Когда в день инаугурации Жаклин появилась в шляпке-таблетке, то подобные головные уборы стали самым желанным аксессуаром для многих женщин.

Поэтому Джеки, как ее называли близкие, часто выбирала оригинальные и необычные образы, но также это относилось и к ее ювелирным изделиям, ведь простая нить жемчуга — это было не то, что она носила. Одним из украшений, которые на ней на протяжении всей жизни можно было увидеть чаще всего — это браслеты от Tiffany & Co. В них ее так часто фотографировали, что модель стали неофициально называть в ее честь — Jackie (Джеки).

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с белой эмалью / © Getty Images

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с белой эмалью / © Getty Images

Браслеты разработанные Жаном Шлюмберже в 1962 году и представляют из себя изделие из золота и эмали. Они изготовлены в специальной и сложной технике 19 века, называемой paillone, при которой используется наложение слоев полупрозрачной эмали и фольги, а также проводится обжигание. Процесс повторяется до 60 раз для каждого браслета вручную.

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с синей эмалью / © Getty Images

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с синей эмалью / © Getty Images

Есть много разных версий как у Джеки появился брасле. Кто-то говорит, что ей его подарил первый муж, кто-то, что такой браслет она впервые получила в подарок от своей близкой подруги Рэйчел Меллон, также есть версия, и она наиболее правдоподобна, что Кеннеди украшение приобрела сама в 1962 году.

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с белой эмалью / © Getty Images

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с белой эмалью / © Getty Images

Элегантные браслеты Tiffany были доступны во многих цветах и ​​вариациях текстур, и Джеки собрала большую коллекцию из них и надевала в зависимости от настроения и образа.

Жаклин Кеннеди, на ее руке браслет любимой модели / © Getty Images

Жаклин Кеннеди, на ее руке браслет любимой модели / © Getty Images

Вскоре каждая женщина в Америке хотела такой же браслет как у Жаклин Кеннеди. Многие состоятельные дамы той эпохи выбирали украшение из-за его неформального дизайна, который позволял носить браслет в течении дня и с разными нарядами.

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с белой эмалью / © Getty Images

Жаклин Кеннеди, на ее руке золотой браслет с белой эмалью / © Getty Images

После смерти Джеки большая часть ее драгоценностей была продана во время распродажи ее имущества на аукционе Sotheby’s в 1996 году. Другие украшения находятся в частной коллекции ее дочери, но также есть некоторые изделия, которые являются частью коллекции Президентской библиотеки и музея Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

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Дата публикации
Количество просмотров
1450
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