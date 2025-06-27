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- Звезды и мода
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Любимые браслеты Жаклин Кеннеди из золота и эмали: что это за украшение и кто его создал
Это были яркие и креативные для того времени украшения, которые можно было носить и днем, и вечером.
Ни для кого не секрет, что одна из самых известных первых леди США — Жаклин Кеннеди — очень сильно повлияла на моду. На протяжении недолгого президентского строка своего мужа она всегда была в центре внимания из-за своих нарядов и украшений. Когда в день инаугурации Жаклин появилась в шляпке-таблетке, то подобные головные уборы стали самым желанным аксессуаром для многих женщин.
Поэтому Джеки, как ее называли близкие, часто выбирала оригинальные и необычные образы, но также это относилось и к ее ювелирным изделиям, ведь простая нить жемчуга — это было не то, что она носила. Одним из украшений, которые на ней на протяжении всей жизни можно было увидеть чаще всего — это браслеты от Tiffany & Co. В них ее так часто фотографировали, что модель стали неофициально называть в ее честь — Jackie (Джеки).
Браслеты разработанные Жаном Шлюмберже в 1962 году и представляют из себя изделие из золота и эмали. Они изготовлены в специальной и сложной технике 19 века, называемой paillone, при которой используется наложение слоев полупрозрачной эмали и фольги, а также проводится обжигание. Процесс повторяется до 60 раз для каждого браслета вручную.
Есть много разных версий как у Джеки появился брасле. Кто-то говорит, что ей его подарил первый муж, кто-то, что такой браслет она впервые получила в подарок от своей близкой подруги Рэйчел Меллон, также есть версия, и она наиболее правдоподобна, что Кеннеди украшение приобрела сама в 1962 году.
Элегантные браслеты Tiffany были доступны во многих цветах и вариациях текстур, и Джеки собрала большую коллекцию из них и надевала в зависимости от настроения и образа.
Вскоре каждая женщина в Америке хотела такой же браслет как у Жаклин Кеннеди. Многие состоятельные дамы той эпохи выбирали украшение из-за его неформального дизайна, который позволял носить браслет в течении дня и с разными нарядами.
После смерти Джеки большая часть ее драгоценностей была продана во время распродажи ее имущества на аукционе Sotheby’s в 1996 году. Другие украшения находятся в частной коллекции ее дочери, но также есть некоторые изделия, которые являются частью коллекции Президентской библиотеки и музея Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.