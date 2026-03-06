Любимые сумки Дианы: шесть брендов, которые принцесса носила чаще всего

Принцесса Диана / © Getty Images

В 1990-х годах на фоне окончательного краха отношений принцессы Дианы с мужем, ее стиль кардинально изменился. Принцесса начала активно носить не только британских дизайнеров, но и известные европейские бренды люксового сегмента.

Таким образом в коллекции Дианы появилось много дорогих сумок, которыми она дополняла образы. Некоторые из аксессуаров, которые принцесса особенно часто носила, в итоге переименовали в ее честь.

Ниже мы собрали некоторые из сумок британки, которые она обожала. Каждая из этих моделей стала культовой.

Chanel

Это легендарная Camera Bag, с которой Диана неоднократно выходила в свет. Лаконичная сумка на длинной цепочке с кожей, которая подходит к вечерним и повседневным образам, а все потому, что она имеет компактный дизайн прямоугольной формы и закрывается на молнию.

Принцесса Диана / © Getty Images

Это стильная стеганая сумка Classic Flap shoulder через плечо из черной кожи и с золотистой фурнитурой и фирменной застежкой. Выпускалась между 1985-1993 годами и сейчас считается винтажной ценной моделью.

Принцесса Диана / © Getty Images

Ferragamo

Диана была поклонницей и этого бренда, а сумка из замши и кожи часто появлялась на публике в руке принцессы. Она была стеганая в верхней части и имела элегантную золотую цепочку.

Принцесса Диана / © Getty Images

Это одна из самых любимых сумок Дианы, с которой ее фотографировали вероятно чаще всего. В коллекции принцессы этот аксессуар был в разных оттенках и она носила сумку как с цепочкой, так и без нее. Модель названа в ее честь.

Принцесса Диана / © Getty Images

Dior

Вероятно это самая известная сумка в мире, а все из-за Дианы. Сначала эта модель называлась Chouchou, однако ее переименовали в честь принцессы и назвали Lady Dior. С этой сумкой Диана часто выходила на публику и дополнила ею свое платье на Met Gala.

Принцесса Диана / © Getty Images

Также она имела немного увеличенную версию своей любимой модели, но из черной лакированной кожи аллигатора. Аксессуар украшали золотые буквы, которые означали название бренда.

Принцесса Диана / © Getty Images

Versace

У принцессы была и сумка от этого культового бренда. Это классическая модель из черной кожи с тиснением под крокодила из коллекции осень-зима 1996 года. Украшала ее золотистая фурнитура в виде головы Медузы.

Принцесса Диана / © Getty Images

У Дианы также была белая кожаная сумка-саквояж Versace с черепаховыми ручками.

Принцесса Диана / © Getty Images

Prada

Эта классическая модель сумки-тоут цвета шампанского с золотой цепочкой и плетеной кожаной ручкой — вневременная модель. Сумка имела и классический дизайн, но была вместительной, поэтому отлично подходила для деловых выходов Дианы.

Принцесса Диана / © Getty Images

Gucci

Принцесса имела сумку Gucci Kelly, посвященную принцессе Монако. Эта элегантная модель очень вписывалась и в деловой стиль Дианы. Принцесса имела несколько таких аксессуаров.

Принцесса Диана / © Getty Images

У нее была своя культовая коричневая замшевая сумка Gucci с бамбуковой ручкой — модель, которую бренд неоднократно выпускал в разных версиях. С этой сумкой Диана путешествовала, ходила по делам и даже в спортивный зал.

Принцесса Диана / © Getty Images