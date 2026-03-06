- Дата публикации
Любимые сумки Дианы: шесть брендов, которые принцесса носила чаще всего
Сумка была неотъемлемой частью каждого образа принцессы на протяжении всей ее жизни.
В 1990-х годах на фоне окончательного краха отношений принцессы Дианы с мужем, ее стиль кардинально изменился. Принцесса начала активно носить не только британских дизайнеров, но и известные европейские бренды люксового сегмента.
Таким образом в коллекции Дианы появилось много дорогих сумок, которыми она дополняла образы. Некоторые из аксессуаров, которые принцесса особенно часто носила, в итоге переименовали в ее честь.
Ниже мы собрали некоторые из сумок британки, которые она обожала. Каждая из этих моделей стала культовой.
Chanel
Это легендарная Camera Bag, с которой Диана неоднократно выходила в свет. Лаконичная сумка на длинной цепочке с кожей, которая подходит к вечерним и повседневным образам, а все потому, что она имеет компактный дизайн прямоугольной формы и закрывается на молнию.
Это стильная стеганая сумка Classic Flap shoulder через плечо из черной кожи и с золотистой фурнитурой и фирменной застежкой. Выпускалась между 1985-1993 годами и сейчас считается винтажной ценной моделью.
Ferragamo
Диана была поклонницей и этого бренда, а сумка из замши и кожи часто появлялась на публике в руке принцессы. Она была стеганая в верхней части и имела элегантную золотую цепочку.
Это одна из самых любимых сумок Дианы, с которой ее фотографировали вероятно чаще всего. В коллекции принцессы этот аксессуар был в разных оттенках и она носила сумку как с цепочкой, так и без нее. Модель названа в ее честь.
Dior
Вероятно это самая известная сумка в мире, а все из-за Дианы. Сначала эта модель называлась Chouchou, однако ее переименовали в честь принцессы и назвали Lady Dior. С этой сумкой Диана часто выходила на публику и дополнила ею свое платье на Met Gala.
Также она имела немного увеличенную версию своей любимой модели, но из черной лакированной кожи аллигатора. Аксессуар украшали золотые буквы, которые означали название бренда.
Versace
У принцессы была и сумка от этого культового бренда. Это классическая модель из черной кожи с тиснением под крокодила из коллекции осень-зима 1996 года. Украшала ее золотистая фурнитура в виде головы Медузы.
У Дианы также была белая кожаная сумка-саквояж Versace с черепаховыми ручками.
Prada
Эта классическая модель сумки-тоут цвета шампанского с золотой цепочкой и плетеной кожаной ручкой — вневременная модель. Сумка имела и классический дизайн, но была вместительной, поэтому отлично подходила для деловых выходов Дианы.
Gucci
Принцесса имела сумку Gucci Kelly, посвященную принцессе Монако. Эта элегантная модель очень вписывалась и в деловой стиль Дианы. Принцесса имела несколько таких аксессуаров.
У нее была своя культовая коричневая замшевая сумка Gucci с бамбуковой ручкой — модель, которую бренд неоднократно выпускал в разных версиях. С этой сумкой Диана путешествовала, ходила по делам и даже в спортивный зал.