Любимые сумки мамы принцессы Уэльской Кейт – Кэрол Миддлтон

Классический минимализм

Посетив мероприятие Turn The Tables 2025 в поддержку Cancer Research UK в отеле Corinthia Hotel London в британской столице Кэрол Миддлтон продемонстрировала, что любит минимализм в образах. Одетая в черную блузку, короткий черно-белый твидовый жакет в клетку от LK Bennett, черные брюки и туфли-лодочки на невысоких каблуках Emmy London женщина взяла с собой маленькую черную сумку на длинном ремешке-цепочке от Jaeger. Говорят, эта сумка ее дочери Кейт, и Кэрол не впервые появляется с вещами принцессы на публике.

Пастель всегда актуальна

Летом посещая Уимблдонский теннисный турнир свекровь принца Уильяма подобрала к полосатому платье-рубашке от Beulah London, которое сочетала с нюдовыми босоножками без каблуков Emmy London бледно-розовую сумку с застежкой-замком золотистого цвета и элегантным регулируемым ремешком.

Изысканный королевский синий

С красивым синим клатчем Кэрол Миддлтон сфотографировали в 2023 году, когда она направлялась с мужем Майклом Миддлтоном на коронацию короля Чарльза III и его жены королевы Камиллы. Торжественное мероприятие проходило в Вестминстерском аббатстве.

Кэрол надела платье-пальто роскошного синего цвета от любимого бренда Кейт Catherine Walker, дополнила образ бежевыми туфлями-лодочками и кобальтово-синим клатч Anya Hindmarch 'Maud'. Этот клатч имеет особое значение, поскольку это был любимый вечерний аксессуар покойной принцессы Дианы, которым леди Ди часто прикрывала грудь от фотокамер, когда выходила из автомобиля.

Соломенный аксессуар для лета

Такую сумку Кэрол Миддлтон брала с собой на спортивное теннисное мероприятие, дополнив ею белое платье в зеленый цветочный принт от бренда ME+EM, которое носила в сочетании c жакетом от этого же бренда, коричневыми туфлями от Emmy London. Мама принцессы Уэльской, сочетая практичность и стиль, вероятно, смогла бы вместить в эту небольшую сумку все необходимые вещи.

Плетенная большая сумка

Еще одна любовь Кэрол — довольно крупная плетенная сумка, с которой она также появилась на теннисном Уимблдонском турнире в Лондоне. Тогда Миддлтон надела потрясающее платье и пиджак, выбрав вещи от одного из своих любимых брендов ME+EM и несла в руках плетенную сумку с коричневыми ручками, которая хорошо гармонировала с замшевыми туфлями-лодочками Кэрол.

