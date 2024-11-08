Любимые туфли принцессы Дианы: почему она выбирала обувь от бренда Jimmy Choo

Если актриса Сара Джессика Паркер ассоциируется с туфлями бренда Manolo Blahnik, то с Jimmy Choo без сомнения только принцесса Диана. Именно благодаря британке этот обувной бренд узнали во всем мире. Диана на протяжении многих лет делала у него индивидуальные заказы на туфли. Но несмотря на то, что компания была основана в 1996 году редактором аксессуаров журнала Vogue Тамарой Меллон и дизайнером обуви Джимми Чу, Диана носила туфли бренда задолго до этого.

Туфли Jimmy Choo / Фото: Getty Images

С дизайнером обуви Джимми Чу леди Ди познакомилась еще в начале 90-х годов. Уроженец Малайзии приехал изучать обувное дело в лондонский колледж. После обучения Чу открыл в 1986 году мастерскую в районе ​​Хакни - это в восточном Лондоне, в арендованном здании бывшей больницы. Мастерская была небольшой и изготовляла только 20 пар обуви в неделю, однако добилась успеха - об обуви Джимми Чу писал журнал Vogue, а затем дизайнера пригласили в Кенсингтонский дворец.

Познакомил принцессу и Джимми Чу дизайнер Томаш Старжевски, когда Диане понадобилась обувь к платью. В результате того знакомства он стал постоянным поставщиком туфель аристократке.

Джимми Чу говорил, что потерял счет, сколько обуви он сделал для Дианы. Он стал для нее эквивалентом дизайнера Кэтрин Уокер в обувном плане, тем, кому она доверяла создавать вещи именно так, как она хотела - гладкие, гламурные и все более сексуальные со временем. Она не хотела слишком броских туфель, она хотела, чтобы они были элегантными: "Она сказала: "Сохраняй простоту!" - вспоминал как-то дизайнер, отметив, что Диана отвергла все его идеи о добавлении кристаллов и жемчуга.

Туфли Принцессы Дианы от Jimmy Choo / Фото: Getty Images

К середине 90-х годов Диана заказывала в мастерской туфли на каблуках, часто они были с фирменными Х-образными ремешками Чу или слингбэками. Так принцесса подчеркивала короткие, облегающие платья и короткие костюмы с юбками-карандашами, которые она покупала в тот период своей жизни, поскольку ее стиль менялся и становился более утонченным.

Принцесса Диана в Jimmy Choo / Фото: Getty Images

Влияние дружбы с Дианой было особенным на бренд, его эстетику и популярность. Последним заказом Дианы у Чу были туфели-лодочки цвета шампанского из грогрена. К сожалению, он так и не смог их доставить - в 1997 году принцесса трагически погибла.

Туфли Принцессы Дианы от Jimmy Choo / Фото: Getty Images

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