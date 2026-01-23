Любимые украшения принцессы Уэльской для повседневных выходов

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Подвеска из желтого золота с гранатом

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Подвеска с гранатом

В этом колье Кейт появлялась на недавнем приеме в Виндзорском замке. Это золотая подвеска с 9-каратного желтого золота с гранатом от лондонского бренда Auris Jewellery, стоимостью почти 800 долларов. Подвеска украшена золотым диском, отполированным с одной стороны и матовым с другой, а также потрясающим драгоценным камнем, который нежно прилегает к нему. Гранат — это камень января месяца, а у Кэтрин в январе день рождения.

Жемчужные серьги из желтого золота

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Их Кейт носит на светские мероприятия довольно часто. Это жемчужные серьги от Katherine James из 18-каратного желтого золота, стоимостью 1330 долларов. Принцесса впервые надела их в феврале 2025 года, когда посещала отделение для матерей и младенцев организации «Action For Children» в тюрьме и исправительном учреждении для несовершеннолетних HMP Styal недалеко от Уилмслоу.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Серьги потрясающе красивы, каждая инкрустирована пятью кремовыми, блестящими жемчужинами. Как гворится на сайте бренда — это винтажные серьги превосходного качества. Они немного напоминают коралловый риф.

Серьги-подвески с сапфирами и овальными бриллиантами

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Эти сапфировые серьги принцесса Уэльская надевала их более чем на 60 официальных мероприятиях королевской семьи.

Серьги с сапфирами украшены каймой из мелких бриллиантов, а в центре каждой подвески расположен блестящий ограненный синий сапфир. Эти серьги, как часть комплекта украшений, часто сочетаются с соответствующим сапфировым колье и помолвочным кольцом принцессы. А также отлично сочетаются с новым сапфировым кольцом вечности, подаренным Кейт ее мужем Уильямом.

Серьги-подвески Kiki McDonough в форме груши

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Серьги выполненные в классическом стиле, с зеленым аметистом и золотом. Выглядят просто, но в то же время изысканно.

Серьги изготовлены из 18-каратного желтого золота и инкрустированы зелеными аметистами грушевидной огранки, каждый весом приблизительно 4,90 карата. Простая каплевидная форма — около 26 мм в длину и 8,5 мм в ширину — делает их универсальным выбором как для дневного, так и для вечернего образа.

Драгоценные камни имеют природное происхождение, отобраны за исключительное качество и могут незначительно различаться по оттенку, что придает каждой паре индивидуальность.

Серьги Cartier Trinity

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Эти серьги принцесса Кэтрин часто носит на публичные мероприятия из-за их удобства и классического дизайна. Украшение из 18-каратного розового, желтого и белого золота чудесно сочетается, как с брючными костюмами, которые обожает Кейт, так и с пальто или платьями.

Золотые серьги-кольца Shyla Rosalia с голубыми лазуритами

Серьги Rosalia / © Getty Images

Принцесса Уэльская впервые продемонстрировала элегантные золотые серьги с голубыми драгоценными камнями на матче Кубка шести наций между Уэльсом и Англией на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе 15 марта 2025 года.

Серьги Rosalia — это современная интерпретация классического кольца. Они украшены насыщенно-синими лазуритовыми камнями, закрепленными в стерлинговом серебре с покрытием из 22-каратного золота. Бренд ориентирован на экологичную роскошь и использует переработанные металлы, драгоценные камни, добытые ответственным образом, и этичные методы производства. У Кейт также есть серьги-кольца Rosalia с жемчужными камнями.

Серьги Shyla Rosalia, фото: shylajewellery.com

