Любимый платок Жаклин Кеннеди: история культового аксессуара, который она носила годами

Жаклин Кеннеди-Онассис / © Associated Press

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Жаклин Кеннеди-Онассис обожала бренд Hermes и помимо вещей имела большое количество аксессуаров от этой знаменитой французской марки. Ее часто видели с сумкой The Trim в руке, а также в оригинальном и ярком платке от этого бренда. Последний Жаклин так любила, что носила на протяжении многих лет, а название этого платка Hermès Astrologie.

Жаклин Кеннеди-Онассис / © Getty Images

Аксессуар был разработан дизайнер платков Франсуазой Фасонне, которая работала в Hermès на протяжении многих лет и оказала значительное влияние на мир моды. Ее дизайны были характерны пристальным вниманием к деталям, мастерским использованием цвета и способностью сочетать причудливые и сложные элементы. Вдохновение для своих работ Франсуаза часто черпала из мира природы, мифологии и исторических мотивов, которые мастерски смешивала и сочетала с яркими цветами, что делает каждое ее творение настоящим произведением искусства.

Жаклин Кеннеди-Онассис / © Getty Images

При создании платка Astrologie, который впервые был выпущен в 1963 году, Фасонне вдохновлялась звездным атласом эпохи Возрождения, хранящейся в Музее-обсерватории в Париже. Платок украшен золотыми орнаментами, цифрами, знаками Зодиака, названиями месяцев года. Также на платке есть три надпись: название бренда, имя автора эскиза, а также Dies et Hore на латыне, что переводится как «День и Час».

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По углам платка располагаются мифические создания, олицетворяющие четыре стихии: пегасы (воздух), морские коньки/драконы (вода), фениксы (огонь) и единороги (земля).

Hermès Astrologie / Фото: hermes.com

При созданиях платков Hermès использует шелк, который закупает на собственных плантациях шелкопряда в Бразилии. Каждый такой платок содержит около 450 тысяч метров шелковой нити. От прядения и ткачества до печати и подгибки весь производственный процесс может занять до 750 часов, тем более, что каждый платок напечатан вручную методом трафаретной печати, при котором накладывается один цвет за раз и может быть использовано до 46 различных оттенков для одного дизайна. Края изделия всегда закручены и прошиты вручную. Этот уровень мастерства превращает каждый шарф Hermès в коллекционный экземпляр. Однако иногда они все же переиздают свои творения и платок Astrologie тоже перевыпускался, поскольку пользовался популярностью.

Среди поклонниц платков бренда были также королева Елизавета II, а также княгиня Монако Грейс.