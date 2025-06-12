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- Звезды и мода
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Любимый платок Жаклин Кеннеди: история культового аксессуара, который она носила годами
На протяжении десятилетий шарфы Hermès дополняли образы известных женщин по всему миру. Одной из любительниц этой марки была бывшая первая леди Америки.
Жаклин Кеннеди-Онассис обожала бренд Hermes и помимо вещей имела большое количество аксессуаров от этой знаменитой французской марки. Ее часто видели с сумкой The Trim в руке, а также в оригинальном и ярком платке от этого бренда. Последний Жаклин так любила, что носила на протяжении многих лет, а название этого платка Hermès Astrologie.
Аксессуар был разработан дизайнер платков Франсуазой Фасонне, которая работала в Hermès на протяжении многих лет и оказала значительное влияние на мир моды. Ее дизайны были характерны пристальным вниманием к деталям, мастерским использованием цвета и способностью сочетать причудливые и сложные элементы. Вдохновение для своих работ Франсуаза часто черпала из мира природы, мифологии и исторических мотивов, которые мастерски смешивала и сочетала с яркими цветами, что делает каждое ее творение настоящим произведением искусства.
При создании платка Astrologie, который впервые был выпущен в 1963 году, Фасонне вдохновлялась звездным атласом эпохи Возрождения, хранящейся в Музее-обсерватории в Париже. Платок украшен золотыми орнаментами, цифрами, знаками Зодиака, названиями месяцев года. Также на платке есть три надпись: название бренда, имя автора эскиза, а также Dies et Hore на латыне, что переводится как «День и Час».
По углам платка располагаются мифические создания, олицетворяющие четыре стихии: пегасы (воздух), морские коньки/драконы (вода), фениксы (огонь) и единороги (земля).
При созданиях платков Hermès использует шелк, который закупает на собственных плантациях шелкопряда в Бразилии. Каждый такой платок содержит около 450 тысяч метров шелковой нити. От прядения и ткачества до печати и подгибки весь производственный процесс может занять до 750 часов, тем более, что каждый платок напечатан вручную методом трафаретной печати, при котором накладывается один цвет за раз и может быть использовано до 46 различных оттенков для одного дизайна. Края изделия всегда закручены и прошиты вручную. Этот уровень мастерства превращает каждый шарф Hermès в коллекционный экземпляр. Однако иногда они все же переиздают свои творения и платок Astrologie тоже перевыпускался, поскольку пользовался популярностью.
Среди поклонниц платков бренда были также королева Елизавета II, а также княгиня Монако Грейс.