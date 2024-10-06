Любит "бретонку": принцесса Уэльская Кейт в полосатых луках

Принцесса Уэльская любит и охотно носит топы, футболки и пуловеры в так называемую "бретонскую полоску". Сегодня рассматриваем ее самые известные образы с этим базовым элементом любого гардероба.

Что такое "бретонская полоска"

Breton shirt или "бретонка" изначально была элементом гардероба моряков. Этот классический дизайн, отличающийся горизонтальными полосками и вырезом-лодочкой, и был представлен в качестве официальной французской военно-морской формы в 1858 году, а с течением лет претерпевал изменения.

Разбирая гардероб принцессы Уэльской, мы пришли к выводу, что "бретонская полоска" - один из ее любимых принтов на теплое время года.

Топ Ralph Lauren

Летом 2024 года Кейт появилась в видеообращении, когда поздравляла вместе с мужем Уильямом олимпийскую сборную Великобритании с за их результаты на Олимпиаде в Париже и надела топ Ralph Lauren Breton за 139 фунтов стерлингов (183 доллара).

Джемпер Erdem

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Изготовленный в Шотландии из мягкого кашемира и отделанный рубчатыми краями джемпер принцесса Кейт надевала много раз, наиболее запоминающимся стал ее образ в сочетании с белыми шортами с высокой талией, когда Кейт посетила команду Великобритании по парусному спорту в Плимуте, летом 2022 года. Стоимость такого джемпера 650 фунтов стерлингов (855 долларов).

Пуловер ME+EM

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Пуловер с круглым вырезом на горловине и резинками на манжетах. В нем Кейт приезжала на семинар для спортсменов SportsAid на арене Copper Box в Олимпийском парке королевы Елизаветы 18 октября 2013 года в Лондоне.

В повседневной жизни принцесса Уэльская тоже часто выбирает образы с полосатым принтом. Это фото было сделано в поло-клубе Beaufort в июне 2015 года в Тетбери. Кейт играет на лужайке со своим почти двухлетним сыном принцем Джорджем. Одета она в полосатый джемпер и джинсы-скинни. Фотографии уже более десяти лет, а этот топ все так же актуален сегодня.

Принцесса Уэльская и принц Джордж / Фото: Getty Images

Лонгслив Hugo Boss Tamarini

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Лонгслив Tamarini от Boss Orange выполнен в небесно-голубой и белой цветовой гамме, имеет свободный силуэт и спущенные плечевые швы. Его стоимость 69 фунтов стерлингов (90 долларов). В 2017 году Кейт надела его на гонку по гребле в немецком Гейдельберге.

Пуловер J.Crew Tippi

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В таком классическом образе принцесса Кейт появилась на запуске кампании Heads Together в 2016 году, его стоимость составляет 65 фунтов стерлингов (85 долларов).

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Через год Кейт, Уильям и Гарри появились на этом же мероприятии Heads Together и принцесса снова надела полосатый пуловер.

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