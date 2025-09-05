Любит британские бренды и подражает принцессе Кейт: стильные образы королевской невесты Харриет Сперлинг

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Этим летом Харриет впервые пригласили провести с ними летние каникулы в Балморале. Пока Сперлинг наслаждается отпуском, мы решили рассказать вам о том, какие бренды предпочитает носить будущая королевская особа.

О ее стиле говорят не много, но те образы в которых Харриет Сперлинг уже появлялась на публичных мероприятиях достойны внимания.

Британские модные эксперты твердят, что ее сдержанный гламур, изысканный выбор брендов могут составить конкуренцию невестке Заре Тиндалл, а возможно, и самой принцессе Уэльской Кейт. Она умело сочетает повседневную одежду с брендовой.

Харриет работает медсестрой Национальной службы здравоохранения, обладает природным талантом привносить современную нотку в королевский стиль, заменяя строгий традиционный крой на более мягкие силуэты и воздушные ткани.

Льняной костюм на Уимблдоне

Наряд бледно-голубого цвета Wiggy Kit Харриет выбрала для своего появления на Уимблдонском теннисном турнире в этом году. Образ 45-летняя женщина дополнила сумкой Aspinal of London (бренд, который так любит принцесса Кейт). Сперлинг носила популярную сумку Midi Mayfair, у принцессы Кейт есть такая же в нескольких цветах.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Образ завершали коричневые босоножки на платформе от Penelope Chilvers и солнцезащитные очки Finlay and Co.

Платье-рубашка цвета слоновой кости

На турнире с поло в Guards Polo Club Харриет появилась в воздушном платье миди цвета слоновой кости от St. Clair — лондонского бренда, который становится все более популярным среди британских it-girls. Бывшая личная помощница принцессы Кейт - Наташа Арчер - регулярно носит этот бренд.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Платье-рубашка было украшено рюшами на декольте и поясом на талии, сочетала его Сперлинг с кожаными эспадрильями на платформе Penelope Chilvers, баклажановой сумкой кросс-боди от Anya Hindmarch и черными очками от солнца бренда Gucci.

Платье Zara

Первое появление Харриет и Питера Филлипса на публике состоялось в мае 2024 года, пара тогда посетила соревнования по бадминтону. Тогда Сперлинг была в синее платье миди от Zara, дополнив расслабленный образ солнцезащитными очками черного цвета, а длинные светлые волосы распустила.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

Романтичное платье с рюшами

На Уимблдоне в 2024 году Сперлинг появилась в платье романтичного дизайна, с рюшами и резинкой на талии, длины миди от бренда ME+EM. Образ тогда она дополнила босоножками от Russell & Bromley, белой сумкой и белым кардиганом, и надела несколько украшений — цепочку с кулоном на шее и золотые серьги-кольца среднего размера.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Платье с бантами на груди

Также летом 2024-го Харриетт и Питер впервые появились на Royal Ascot. Для столь важного в королевском графике мероприятия будущая королевская особа выбрала нежно-розовом платье с тремя бантами на груди Beulah London, обуласветлые туфли-лодочки на каблуках Emmy London и маленький белый плетеный клатч Aspinal of London держала в руке. Лаконичная шляпа, украшенная большим цветком и серьги-висюльки — прекрасно гармонировали с образом.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Платье лимонного цвета на Аскоте

Летом 2025 года за месяц до объявления о помолвке с Питером Филлипсом — Харриет появилась вместе с ним на Королевском Аскоте. Уже тогда начали появляться слухи о том, что дело идет к свадьбе, ведь Сперлинг проехалась в карете вместе с старшими членами королевской семьи Британии.

Харриет тогда появилась на публике в платье лимонного цвета от Beulah London с рукавами-фонариками и тонким поясом на талии. В руках у нее был клатч в цвете слоновой кости с жемчугом от Anya Hindmarch, к образу она подобрала туфли Emmy London из замши на каблуках и шляпу с бантом и вуалью Nicola de Selincourt. Получился очень нежный лук.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Нам не терпиться увидеть, какое подвенечное платье будет на Харриет в день ее свадьбы с Питером Филлипсом, дата которой пока что не озвучена.