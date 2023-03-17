Любит декор, вырезы на спине и шлейфы: в каких платьях Кейт Бланшетт появлялась на "Оскаре"

Кейт Бланшетт признана одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. Она получила множество наград за мастерство, среди которых было и два "Оскара". В этом году Бланшетт вновь была номинирована в категории "Лучшая женская роль".

На церемонии за многие годы она появлялась очень часто и, соответственно, в потрясающих нарядах от известных брендов, на которые мы и предлагаем посмотреть вам более подробно.

1999 год стал для австралийки особенным, ведь она впервые появилась на "Оскаре" и впервые была среди номинантов за свою роль в фильме "Елизавета", но, к сожалению, она тогда не победила. Для красной дорожки звезда выбрала потрясающее платье, созданное Джоном Гальяно (John Galliano). Оно было сложного серо-фиолетового оттенка, немного прозрачным и будто вывязанным крючком. Также у платья был небольшой шлейф, а дополнила актриса наряд небольшим клатчем в тон и красной помадой.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Однако главной особенностью наряда стал декор на спине и декольте. Спереди наряд украшали небольшие цветы, которые плавно переходили на спину наряда, которая была выполнена из сетки в цвет кожи Кейт. Сзади наряд был расшит цветами и маленькими птицами колибри.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

В следующий раз она появилась на "Оскаре" в 2000 году, но уже в потрясающем наряде от Jean Paul Gaultier. Наряд был полностью черным, приталенным, имел длинный шлейф, но вот на спине и бедрах у платья были вырезы.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Особенностью наряда стал декор и аксессуары. На спине платье украшал золотой "позвоночник" из бисера и золотых цепочек, с которым идеально сочетались золотые украшения в старинном индийском стиле от ювелирного дизайнера Синтии Бах: браслеты нескольких видов, серьги и украшения для волос.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

В 2005 году Кейт впервые получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Авиатор". Этот фильм принес актрисе невероятную популярность, а вот в день церемонии она появилась на красной дорожке в желтом платье от бренда Valentino.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

У наряда из плотной ткани было асимметричное декольте на одно плечо, под грудью его украшали складки, а юбка состояла из двух частей - приталенной прямой и длинного шлейфа. Талию наряда украшал широкий бордовый пояс с бантом, поэтому она дополнила образ коричневым клатчем. На плече актрисы была роскошная брошь в виде цветка.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

В 2007 году она опять появилась на церемонии, но уже в платье от Armani Privé. Это был длинный серебристый наряд-кольчуга, полностью усыпанный стразами. Сверху платье дополняла черная сетчатая полупрозрачная ткань, украшенная аппликацией на подоле.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Наряд был на одно плечо, бретельку украшала вышивка камнями и бисером. Завершали образ украшения и элегантная прическа.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В 2008 году Кейт была беременна, но все равно появилась на красной дорожке "Оскара", ведь вновь была среди номинантов за роль в фильме "Золотой век". Тогда она выбрала синее шелковое платье от Dries Van Noten, расшитое на подоле бисером в виде цветов. Также оригинально было расшито и декольте, ведь вышивка напоминала колье.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Образ она дополнила клатчем, серьгами с зелеными камнями и несколькими браслетами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для появления на красной дорожке в 2011 году актриса отдала предпочтение очень необычному платью от бренда Givenchy. Наряд был в нежно-лавандовом цвете, имел плиссированную юбку, а также был расшит крупными бусинами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В этом наряде Кейт опять была открытая спина. Широкие бретельки крест-накрест были расшиты желтыми бусинами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Вероятно, в 2014 году актриса была уверена, что получит "Оскар", поскольку опять надела платье в цвете золотой статуэтки. На Кейт в тот раз было нюдовое платье от Armani Privé. Потрясающее платье А-силуэта практически сливалось с кожей киноактрисы. Оно имело небольшие рукава и было полностью расшито крупными пайетками и бисером.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила длинными серьгами в виде цветов, браслетом и элегантной прической. В том году она впервые получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Жасмин".

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В 2015-м по традиции церемонии Кейт, как победительница прошлого года, должна была вручать "Оскар" новому лауреату. В тот раз она опять сделала ставку на черный цвет и выбрала наряд от Джона Гальяно, который тот создал уже в качестве креативного директора бренда Maison Martin Margiela.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На Кейт было длинное бархатное платье без рукавов и с открытой спиной.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила бирюзовым колье.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В 2016-м звезда опять выбрала Armani Privé, но в этот раз уже бирюзовое платье с глубоким V-образным декольте. Длинный наряд был выполнен из плотной атласной ткани, имел роскошный шлейф и полностью был расшит перьями в виде цветов.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Из украшений актриса отдала предпочтение бриллиантовому браслету и длинным серьгам. Кстати, в том году она также была среди номинантов на "Лучшую женскую роль" за фильм "Кэрол", но не победила.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В 2023 году Кейт номинировали за роль в фильме "Тар", поэтому она решила выбрать для мероприятия просто королевский наряд от Louis Vuitton. Это было двухцветное платье с черной юбкой и голубым верхом. У приталенной юбки был длинный шлейф, а вот верхняя часть сделана из тяжелой бархатной ткани. Платье украшали острые плечи, рукава и драпировка. Цвет и текстура бархата создавали эффект шелка и красиво переливались.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Читайте также: