Любит дорогие аксессуары: Кэтрин Зета-Джонс и четыре ее брендовые сумки

В коллекции у актрисы есть несколько роскошных сумок. Предлагаем рассмотреть их подробней.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс - обладательница хорошего вкуса и всегда на красных дорожках привлекает внимание своими красивыми нарядами и драгоценностями. Однако часто остаются менее заметными сумки звезды, а она просто обожает этот аксессуар и имеет огромную коллекцию самых разных брендов люкс-класса.

У актрисы есть 4 любимых бренда, которые занимают центральное место в ее гардеробе: Fendi, Gucci, Hermès, Chanel. Аксессуары от этих Модных домов она носит как в обычной жизни, так и появляется с ними на красных дорожках.

Fendi

Гламурной и небольшой сумкой от этого бренда в модели Baguette Кэтрин дополняла свои вечерние луки. Конкретно это фото было сделано перед премьерой фильма Двойной просчет в 1999 году.

Сумка Baguette была разработана в 1997 году Сильвией Вентурини Фенди и стала символом девяностых, ведь ее позиционировали как обязательный аксессуар яркой и шикарной женщины. Неоднократно этот аксессуар появлялся в сериале "Секс в большом городе".

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Gucci

Это модель Jackie, которая была названа в честь первой леди США Жаклин Кеннеди. Модель Кэтрин выполнена в золоте. Свой образ аксессуаром от Gucci она дополнила для концерта в Лас-Вегасе в 2003 году.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Hermès

Модель Birkin - одна из самых известных и дорогих сумок в мире. Кэтрин обожает эти сумки у нее их огромная коллекция разных цветов. Особенно часто она дополняет свои образы ими в поездках, поскольку это крепкая, удобная и вместительная сумка. Это фото было сделано в Лос-Анджелесе в 2015 году.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Chanel

Классические сумки Chanel с ремешком-цепочкой тоже один из важных аксессуаров в коллекции актрисы. Это фото было сделано, когда Кэтрин выходила из театра в 2010 году.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

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