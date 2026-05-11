Любит итальянский люкс: три сумки-фаворитки для теплого сезона у испанской королевы Летиции

В гардеробе у королевы Летиции есть три модели, с которыми она чаще всего появляется на публичных мероприятиях.

Furla Metropolis Shoulder Bag in White

Это классическая кожаная сумка белого цвета, прямоугольной формы, с ремешком-цепочкой, а также длинным белым кожаным ремешком. Верхняя часть сумки откидная с фирменной золотой фурнитурой. Внутри сумка имеет основное отделение и накладной карман. Ее классический белый цвет позволяет сочетать ее практически с любым образом.

Furla Metropolis Top Handle Bag in Sabbie

Еще одна вневременная сумка от Furla, но только серого цвета, имеет круглую кожаную ручку, металлическую застежку на клапане и съемный плечевой ремень. Летиция часто сочетала ее с луками из твида или брючными костюмами. Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды.

Furla Toni Ballerina Floral

Это миниатюрная сумочка из фактурной кожи Ares с цветочным принтом. Уникальность и оригинальность сумки придает металлическая застежка-закрутка с логотипом Arch на передней части. Внешний задний карман позволяет легко достать личные вещи. К тому же, цветочный принт этой сумки добавляет ей изюминки и весеннего настроение. Не удивительно, что она так любима королевой Летицией.

