- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 1 мин
Любит итальянский люкс: три сумки-фаворитки для теплого сезона у испанской королевы Летиции
Королева Испании Летиция любит сумки и имеет любимчиков. Одним из ее фаворитов на весенне-летний сезон является итальянский премиальный бренд Furla. Он известен своими высококачественными кожаными изделиями и широким выбором классических моделей сумок.
В гардеробе у королевы Летиции есть три модели, с которыми она чаще всего появляется на публичных мероприятиях.
Furla Metropolis Shoulder Bag in White
Это классическая кожаная сумка белого цвета, прямоугольной формы, с ремешком-цепочкой, а также длинным белым кожаным ремешком. Верхняя часть сумки откидная с фирменной золотой фурнитурой. Внутри сумка имеет основное отделение и накладной карман. Ее классический белый цвет позволяет сочетать ее практически с любым образом.
Furla Metropolis Top Handle Bag in Sabbie
Еще одна вневременная сумка от Furla, но только серого цвета, имеет круглую кожаную ручку, металлическую застежку на клапане и съемный плечевой ремень. Летиция часто сочетала ее с луками из твида или брючными костюмами. Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды.
Furla Toni Ballerina Floral
Это миниатюрная сумочка из фактурной кожи Ares с цветочным принтом. Уникальность и оригинальность сумки придает металлическая застежка-закрутка с логотипом Arch на передней части. Внешний задний карман позволяет легко достать личные вещи. К тому же, цветочный принт этой сумки добавляет ей изюминки и весеннего настроение. Не удивительно, что она так любима королевой Летицией.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие два предмета носит в своей сумке испанская королева.