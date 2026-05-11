ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Любит итальянский люкс: три сумки-фаворитки для теплого сезона у испанской королевы Летиции

Королева Испании Летиция любит сумки и имеет любимчиков. Одним из ее фаворитов на весенне-летний сезон является итальянский премиальный бренд Furla. Он известен своими высококачественными кожаными изделиями и широким выбором классических моделей сумок.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Летиция и ее любимые сумки

Королева Летиция и ее любимые сумки / © Getty Images

В гардеробе у королевы Летиции есть три модели, с которыми она чаще всего появляется на публичных мероприятиях.

Furla Metropolis Shoulder Bag in White

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Это классическая кожаная сумка белого цвета, прямоугольной формы, с ремешком-цепочкой, а также длинным белым кожаным ремешком.  Верхняя часть сумки откидная с фирменной золотой фурнитурой. Внутри сумка имеет основное отделение и накладной карман. Ее классический белый цвет позволяет сочетать ее практически с любым образом.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Furla Metropolis Top Handle Bag in Sabbie

Еще одна вневременная сумка от Furla, но только серого цвета, имеет круглую кожаную ручку, металлическую застежку на клапане и съемный плечевой ремень. Летиция часто сочетала ее с луками из твида или брючными костюмами. Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Furla Toni Ballerina Floral

Это миниатюрная сумочка из фактурной кожи Ares с цветочным принтом. Уникальность и оригинальность сумки придает металлическая застежка-закрутка с логотипом Arch на передней части. Внешний задний карман позволяет легко достать личные вещи. К тому же, цветочный принт этой сумки добавляет ей изюминки и весеннего настроение. Не удивительно, что она так любима королевой Летицией.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какие два предмета носит в своей сумке испанская королева.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie