Любит модели скинни: стильные выходы принцессы Кейт в джинсах

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Реклама

Коралловый жакет и голубые джинсы

Принцесса Уэльская / © Getty Images

В коралловом блейзере Chloe, белом топе в рубчик Ralph Lauren и прямых голубых джинсах Other Stories принцесса Кейт приезжала в Музей естественной истории в Лондоне. В рамках этого визита было запланировано посещение сада дикой природы, поэтому Кэтрин выбрала и удобную обувь — белые кожаные кеды Veja.

Синий блейзер и джинсы клеш

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Похожий, но только синий блейзер принцесса Уэльская носила во время визита в организацию SportsAid в Национальном спортивном центре «Бишемское аббатство» по случаю Всемирного дня психического здоровья в Марлоу. Тогда Кейт сочетала его с темно-синими джинсами-клеш укороченной длины и теми же кедами Veja — любимчиками принцессы.

Джинсы-скинни цвета хаки

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Джинсы скинни цвета хаки от G-Star RAW Кэтрин надевала во время посещения регбийного клуба Мертир-Тидвиле, в Уэльсе. Тогда принцесса сочетала их с курткой тоже цвета хаки от Barbour Alexa Chung, свитером с высокой горловиной от Holland Cooper, высокими носками в которые заправила джинсы и ботинками Berghaus.

Реклама

Джинсы-скинни и стеганная куртка

Принцесса Уэльская / © Getty Images

На пляже Вест-Сэндс в Шотландии Кейт и ее муж Уильям принимали участи в гонках на яхтах. Принцесса Уэльская выбрала для этого выхода комфортный лук — темно-синие джинсы скинни, стеганную куртку от Barbour под которой был бело-розовый трикотажный свитер от шотландского бренда Campell’s of Beauly, а под ним была рубашка от Brora. Любимые черные ботинки от Chloe на шнуровке и бейсболка завершали образ.

Черные скинни и жилет

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Черные джинсы-скинни Кейт надевала во время посещения спортивного комплекса Alexandra Park Sports Hub в Шотландии. А ее образ тогда дополнял удлиненный стеганый жилет от бренда Ganni, черная водолазка в рубчик и темно-коричнневые ботинки на шнуровке от Chloe. А изюминкой образа был маленький полосатый платок на шее.

Джинсы-клеш и стеганная куртка

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Джинсы-клеш у принцессы Уэльской не в фаворитах, но иногда она выбирает их для своих выходов на публику. Такие Ее Высочество надевала в Шотландии, во время визита в благотворительную организацию Outfit Moray. Кроме джинсов темного цвета на Кэтрин в тот день была стеганная зеленая куртка, темно-синий свитер с высоким воротом и обула коричневые кожаные ботинки.

Скинни в сочетании с блейзером

Принцесса Уэльская / © Getty Images

И во время еще одного визита в Шотландию, на острова Малл и Айона, принцесса Уэльская снова продемонстрировала свой любимый аутфит. Она надела узкие обтягивающие ее фигуру коричневые брюки Massimo Dutti, рубашку из денима Boden и завершила образ двубортным жакетом в принт «елочка» от Holland Cooper, а также любимыми ботинками на шнуровке от Chloe, которые мы уже видели на принцессе много раз.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Уэльская стилизует рубашки в своем гардеробе.