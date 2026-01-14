Любит пальто и высокие сапоги: стильные зимние образы принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Рождество в Сандрингеме

Принцесса Кейт в Сандрингеме с семьей / © Getty Images

Обычно на рождественской службе Кэтрин появляется в пальто. В этом году принцесса продемонстрировала изысканный деревенский шик, надев одно из любимых коричневых пальто от Blazé Milano, которое уже неоднократно надевала ранее. Такой выбор Кейт подчеркивает ее давнюю приверженность повторному использованию ключевых вещей, а не погоню за новинками.

Принцесса Кейт в Сандрингеме / © Getty Images

Лук принцесса дополнила шарфом Really Wild Clothing, плиссированной клетчатой юбкой миди из шерстяного твила от Gucci, замшевыми сапогами от любимого Gianvito Rossi и шляпой Juliette Botterill Millinery, а также взяла с собой сумку коричневого цвета от DeMellier.

Концерт «Вместе на Рождество»

В этом году принцесса Уэльская появилась на мероприятии, которое организовывает уже в пятый раз в пальто с пуговицами и черным меховым воротником от бренда Catherine Walker. Воротник в этом пальто пристегивается и отстегивается, ранее Кэтрин носила уже наряд без воротника, но для зимнего образа он подходит идеально.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Под пальто у Кейт была юбка миди красного цвета из шерстяной плиссировки от Miu Miu, стоимость которой составляет 1690 фунтов стерлингов (2 252 доллара). Юбка была украшена ярким клетчатым принтом в типично праздничных оттенках красного и зеленого, но изюминкой стали крошечные кристаллы, которые придали ей нотку рождественского шика. Образ завершали замшевые сапоги-чулки на каблуках.

И снова любимый Сандрингем

Это место в Норфолке Кейт чаще всего посещает зимой, ведь в этом королевском поместье семья проводит свои зимние каникулы. А 25 декабря они все вместе отправляются на службу в церковь Святой Марии Магдалины на Рождество.

Принцесса Кейт в Сандрингеме / © Getty Images

В 2022 году принцесса продемонстрировала очередной зимний образ в пальто болотного цвета с накладными карманами, дополнив его широкополой шляпой, коричневыми кожаными перчатками, замшевыми сапогами тоже коричневого цвета на каблуках и клатчем в тон.

Рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве

В 2022 году Кейт во второй раз организовала свой рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве и продемонстрировала на нем элегантный и даже не совсем зимний образ.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Тогда Кэтрин появилась на публике в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi. Повторить такой наряд в суровых морозных реалиях вряд ли представится возможным, но и британцы, как известно, не слишком бояться холода и вполне могут носить туфли зимой.

Визит в Норвегию

Кейт и Уильям в Норвегии / © Getty Images

Настоящий зимний образ Кейт продемонстрировала во время их с Уильямом поездки в Осло в 2018 году. Тогда супруги побывали на лыжной арене Хольменколлен. Кэтрин была в лыжном костюме — яркой куртке от известной фирмы Kjus, которая занимается созданием костюмов для любителей лыжного спорта. Цена такой куртки — около 900 долларов. Также она надела теплые перчатки и белую шапку с помпоном. В тот период Кэтрин как раз была беременна своим третьим ребенком - принцем Луи, поэтому следила за тем, чтобы не замерзнуть во время поездки по Скандинавии.

Визит в детский сад в Лутоне

Принцесса Кейт / © Getty Images

Очень гармонично Кейт сочетала верблюжье пальто с красным трикотажным костюмом миди в рубчик и с черным поясом на талии, а также высокими черными сапогами из замши и клатчем. На ней был свитер из кашемира от Gabriela Hearst стоимостью 790 долларов и юбка длины миди в тон от этого же бренда за 1590 долларов. Сверху принцесса надела кашемировое пальто от Massimo Dutti за 430 долларов.

Посещение музея подкидышей

Когда в 2022 году Кэтрин приехала в Музей подкидышей, чтобы узнать больше о сфере ухода за детьми и встретиться с людьми, имеющими непосредственный опыт жизни в учреждениях по уходу, она произвела фурор стильным образом.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса носила в тот день синее пальто, сочетая его с любимыми брюками-клеш от Jigsaw, поясом, черной водолазкой и синими замшевыми остроносыми туфлями на устойчивых каблуках. Как видим Кэтрин чаще предпочитает носить зимой туфли, чем сапоги, особенно, если ей не предстоит много времени провести на улице.