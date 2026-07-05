Любит серьги и колье: любимые украшения испанской королевы Летиции

Королева Летиция / © Getty Images

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Бриллиантовые нити

Королева Летиция / © Getty Images

Эти серьги играют с визуальным эффектом, потому что, хотя может показаться, что три бриллиантовые нити располагаются непосредственно на противокозелке — внутренней части уха, окружающей мочку, — на самом деле они имеют традиционную застежку, чтобы не выпадать. Их нельзя назвать каффами, но они движутся в этом направлении. Такой дизайн в последнее время очень моден, и это не осталось незамеченным королевой Летицией.

Бриллиантовые гвоздики

Королева Летиция / © Getty Images

Очень простые и лаконичные бриллиантовые серьги-гвоздики с крошечными камнями, их Летиция часто носит с тонкой цепочкой и такой же лаконичной подвеской на шее с бриллиантом. Этот вариант ювелирных украшений выглядит очень стильно и сочетается практически с любым нарядом будь то деловой образ или вариант для летней прогулки или отпуска.

Серьги с бриллиантами и аквамаринами от Aldao

Королева Летиция / © Getty Images

Недавно королева Летиция появилась на публике в новых серьгих, которые мы ранее не видели на ней. Это серьги из бриллиантов, белого золота и аквамаринов, созданы мадридским ювелирным домом Aldao. Серьги представляют собой кольцо, на которое можно подвесить большой аквамарин в форме капли, однако в этот раз королева решила надеть только верхнюю часть. Отказавшись от аквамарина в форме капли, королева добилась гораздо более минималистичного образа, идеально подходящего для утреннего парламентского мероприятия.

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Жемчужное колье Joyas de Pasar

Королева Летиция / © Getty Images

Это жемчужное ожерелье состоит из 37 крупных натуральных жемчужин, закрепленных бриллиантовой застежкой. Королева Летиция носила его неоднократно, рассматривая его не столько как эффектное украшение, сколько как часть своего официального гардероба. Жемчуг — это символ изящества и традиций, он ценится за свою вневременную элегантность и символизирует преемственность и непреходящее наследие. Летиция неоднократно возвращалась к жемчугу, нося не только колье, но и серьги, а также жемчужные броши с каплями.

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