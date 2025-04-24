Любит яркие и необычные: столько стоят галстуки короля Чарльза

Корль Чарльз / © Associated Press

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Поклонники королевской семьи явно не могли не заметить, что король Чарльз обожает яркие галстуки. Монарх на протяжении многих лет дополняет свои луки этим аксессуаром и с его помощью делает свои скучные и скованные королевским протоколом образы более веселыми.

Однако задумывались ли вы о стоимости такого аксессуара? А мы — да, поэтому ниже рассказываем, какие бренды выбирает король Великобритании и сколько стоят его галстуки.

Модель от Thalassa Collection стоят 90 евро (это около 4270 гривен). Галстук сделан из шелка. У Чарльза галстуков от этого бренда очень много, но чаще всего он выбирает эти варианты:

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Caique

White Tower

Columns

Также он любит галстуки от Fox & Chave. Эта модель стоит около 47 евро (2265 гривен). Чарльз часто появляется в галстуке с принтом зебры от этого бренда. Этот дизайн для галстука был взят из картины художника-натуралиста Устада Мансура.

Zebras Silk