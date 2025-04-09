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- Звезды и мода
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Мадонна надела легендарный жакет из фильма "Отчаянно ищу Сьюзен" в честь его 40-летия
Королева поп-музыки отметила 40-летие своего фильма «Отчаянно ищу Сьюзен», продемонстрировав, что культовый жакет из этой картины еще в ее гардеробе.
66-летняя Мадонна поделилась в Instagram серией фотографий, среди которых можно было увидеть снимки, на которых она позирует в укороченом оверсайз жакете, напоминающим смокинг. Он был сшит из жаккардовой ткани, имел украшенные узором манжеты и лацканы, а также одну черную пуговицу.
На спине у этого жакета была вышита огромная пирамида, всевидящее око украшенное бисером, а также надпись Novus ordo seclorum, которая дословно переводится «новый порядок веков. Это изображение взято из однодолларовой банкноты.
Фильм 1985 года стал первой крупной экранной ролью Мадонны, а жакет, который она в нем носила, являлся важной частью сюжетной линии.
Это жакет 1950-х годов, созданный художником по костюмам Санто Локуасто.
Также это жаккардовый жакет появлялся в музыкальном клипе Мадонны Into the Groove.
В 2016 году на аукционе Julien’s Auctions жакет был продан за 87 500 долларов как часть коллекции «Музыкальные иконы». Купила ли наряд тогда Мадонна или это реплика ее киношного образа — она не уточнила.