Малоизвестный дизайнер, одевавший аристократок и принцесс: кто создал свадебное платье Сары Фергюсон

Сара Фергюсон и принц Эндрю / © Getty Images

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23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон. Невеста шла к алтарю в эксклюзивном платье, созданном дизайнером Линдкой Чирах.

Эскиз свадебного платья Сары / © Getty Images

Наряд был создан в соответствии с модой того времени, но также включал много вышивки бисером, которая несла в себе богатый символизм, в частности: сердца, намекавшие на романтику, якоря и волны, символизировавшие парусную историю принца Эндрю, а также шмелей и чертополох, взятые из семейной геральдики Сары.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / © Getty Images

К моменту работы над платьем бренд Линдки существовал уже около 7 лет, ведь она основала его в 1979 году. Её первым крупным заказом стало свадебное платье для бахрейнской принцессы, что позволило ей создать клиентскую базу на Ближнем Востоке. Однако именно свадебное платье для Сары оказалось в центре внимания всего мира и повлияло на карьеру дизайнера.

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Линда Чирах / © Getty Images

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