Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Мама Илона Маска вышла на прогулку в одежде от украинского дизайнера Кристины Бобковой

Дата публикации
Просмотры
6629
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мама Илона Маска вышла на прогулку в одежде от украинского дизайнера Кристины Бобковой

Мэй Маск в наряде от Кристина Бобкова / Instagram Мэй Маск

Как и ее знаменитый сын Мэй Маск активно поддерживает Украину с первых дней войны с Россией.

В своих социальных сетях бывшая модель и общественный деятель разместила фотографию, на которой она позирует в элегантном наряде от украинского дизайнера Кристины Бобковой. 

To take a break from watching the horrifying news, I took a long walk, wearing Ukrainian designer @bobkova_official #StopTheWar #SupportUkraine

Опубліковано Maye Musk Субота, 19 березня 2022 р.

Мэй написала, что она вышла на прогулку, чтобы таким образом отдохнуть от ужасных новостей.  

Ранее модель неоднократно высказывалась в поддержку Украины и популяризировала украинский дизайнеров.

Читайте также:

Следующая публикация