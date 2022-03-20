Мэй Маск в наряде от Кристина Бобкова / Instagram Мэй Маск

Мама Илона Маска вышла на прогулку в одежде от украинского дизайнера Кристины Бобковой

Мама Илона Маска вышла на прогулку в одежде от украинского дизайнера Кристины Бобковой

Как и ее знаменитый сын Мэй Маск активно поддерживает Украину с первых дней войны с Россией.

В своих социальных сетях бывшая модель и общественный деятель разместила фотографию, на которой она позирует в элегантном наряде от украинского дизайнера Кристины Бобковой.

To take a break from watching the horrifying news, I took a long walk, wearing Ukrainian designer @bobkova_official #StopTheWar #SupportUkraine Опубліковано Maye Musk Субота, 19 березня 2022 р.

Мэй написала, что она вышла на прогулку, чтобы таким образом отдохнуть от ужасных новостей.

Ранее модель неоднократно высказывалась в поддержку Украины и популяризировала украинский дизайнеров.

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