Мама Илона Маска вышла на прогулку в одежде от украинского дизайнера Кристины Бобковой

Как и ее знаменитый сын Мэй Маск активно поддерживает Украину с первых дней войны с Россией.
В своих социальных сетях бывшая модель и общественный деятель разместила фотографию, на которой она позирует в элегантном наряде от украинского дизайнера Кристины Бобковой.
To take a break from watching the horrifying news, I took a long walk, wearing Ukrainian designer @bobkova_official #StopTheWar #SupportUkraineОпубліковано Maye Musk Субота, 19 березня 2022 р.
Мэй написала, что она вышла на прогулку, чтобы таким образом отдохнуть от ужасных новостей.
Ранее модель неоднократно высказывалась в поддержку Украины и популяризировала украинский дизайнеров.
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