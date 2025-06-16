Мамины красные платья: три дочери известных актрис, которые носили их наряды

Сальма Хайек и Валентина Палома / © Associated Press

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Одалживают наряды мамы не только обычные девочки, но и дочки суперзвезд, особенно для важных мероприятий. Предлагаем вспомнить три случая, когда красные платья своих мам одевали три девушки. Интересно также и то, что три наряда имеют схожий фасон.

Дочь Сальмы Хайек

Дочь актрисы Сальмы Хайек и миллиардера Франсуа-Анри Пино — Валентина Палома — пришла на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой и привлекла внимание публики ярким красным платьем, ведь это был наряд ее матери.

Сальма Хайек и Валентина Палома / © Associated Press

У платья очень простой дизайн, и оно идеально отражает моду вечерних нарядов 1990-х. У него не было бретелек, юбка была пышной, и из-под нее немного выглядывал красный фатин. Автором этого наряда является американский дизайнер Айзек Мизрахи (Isaac Mizrahi), и впервые Сальма надела его в 1997 году на гала-концерт Fire & Ice.

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Сальма Хайек / © Getty Images

Дочь Брук Шилдс

Дочь звезды «Голубой лагуны» — Роуэн Фрэнсис Хенчи — надела красное лаконичное платье на свой выпускной бал.

Роуэн Фрэнсис / фото: instagram.com/brookeshields

Этот наряд ее мама носила в 1998 году на красной дорожке церемонии «Золотой глобус».

«Я думала, что это был особенный вечер, когда меня номинировали на „Золотой глобус“ и я надела это платье в 1998 году, но ничто не могло подготовить меня к тому, что моя дочь наденет его на свой выпускной», — написала 56-летняя Шилдс в посте в Instagram, посвященном этому моменту.

Брук Шилдс / © Getty Images

Дочь Лелы Рошон

Юная красавица — Азия — тоже надела красное платье мамы на выпускной бал. Это был шелковый наряд без бретелек, который она, как и ее знаменитая мама, дополнила шалью с бахромой.

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Азия с родителями / фото: instagram.com/asiafuqua

В этом платье актриса посетила в 1995 году премьеру фильма «В ожидании выдоха», в котором сыграла с Уитни Хьюстон.

Лела Рошон / © Getty Images