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Мамины красные платья: три дочери известных актрис, которые носили их наряды
Когда дочки становятся старше, то часто заглядвавают в шкаф мамы. Однако если мама — звезда кино, в ее гардеробе можно найти настоящие сокровища.
Одалживают наряды мамы не только обычные девочки, но и дочки суперзвезд, особенно для важных мероприятий. Предлагаем вспомнить три случая, когда красные платья своих мам одевали три девушки. Интересно также и то, что три наряда имеют схожий фасон.
Дочь Сальмы Хайек
Дочь актрисы Сальмы Хайек и миллиардера Франсуа-Анри Пино — Валентина Палома — пришла на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой и привлекла внимание публики ярким красным платьем, ведь это был наряд ее матери.
У платья очень простой дизайн, и оно идеально отражает моду вечерних нарядов 1990-х. У него не было бретелек, юбка была пышной, и из-под нее немного выглядывал красный фатин. Автором этого наряда является американский дизайнер Айзек Мизрахи (Isaac Mizrahi), и впервые Сальма надела его в 1997 году на гала-концерт Fire & Ice.
Дочь Брук Шилдс
Дочь звезды «Голубой лагуны» — Роуэн Фрэнсис Хенчи — надела красное лаконичное платье на свой выпускной бал.
Этот наряд ее мама носила в 1998 году на красной дорожке церемонии «Золотой глобус».
«Я думала, что это был особенный вечер, когда меня номинировали на „Золотой глобус“ и я надела это платье в 1998 году, но ничто не могло подготовить меня к тому, что моя дочь наденет его на свой выпускной», — написала 56-летняя Шилдс в посте в Instagram, посвященном этому моменту.
Дочь Лелы Рошон
Юная красавица — Азия — тоже надела красное платье мамы на выпускной бал. Это был шелковый наряд без бретелек, который она, как и ее знаменитая мама, дополнила шалью с бахромой.
В этом платье актриса посетила в 1995 году премьеру фильма «В ожидании выдоха», в котором сыграла с Уитни Хьюстон.