Меган Маркл и Мелания Трамп: похожие образы британской герцогини и первой леди США

Супруга британского принца Гарри – Меган Маркл приверженка других политических взглядов, чем Мелания Трамп, которая стала во второй раз первой леди США. Но у обеих этих дам весьма похожие вкусы в моде. Рассмотрим несколько образов Меган и Мелании, которые были похожими.

Обе женщины отдают предпочтение минималистичным образам, любят платья с рукавами-кейп, платья-рубашки и молочно-белые пальто с поясом, подчеркивающим талию.

Платья-накидки светлых оттенков

Мелания Трамп и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Оба силуэта в виде накидки длиной до пола с замысловато украшенными ниспадающими рукавами-драпировками и Мелания, и Меган выбирали для вечерних мероприятий. Герцогиня Сассекская прибыла в наряде Dior на прием, устроенный послом Великобритании в Марокко в британской резиденции во второй день их визита в Марокко в февраля 2019 года.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Мелания блистала в похожем аутфите оттенка шампанского с бисером на рукавах от Reem Acra на балу в Большом фойе Белого дома 12 декабря 2019 года в Вашингтоне.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Эффектный красный цвет

Меган Маркл и Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Во время тура Мелании и Дональда Трампа по Великобритании в 2019 году первая леди выбрала красное платье-накидку для ужина в Winfield House от любимого дизайнера Меган Givenchy.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

А через год Меган появилась на музыкальном фестивале в Маунтбаттене, завершая их прощальный тур по Великобритании, в почти идентичном платье Safiyaa с соответствующими рукавами-накидками, гладкими волнистыми локонами и яркими серьгами.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Комфортные платья-тренчи с поясом

Меагн Маркл и Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Для Национального дня молитвы в Белом доме в Розовом саду в 2020 году Мелания выбрала платье-тренч от Dior без рукавов цвета хаки с пуговицами спереди. Она дополнила образ тонким поясом на талии и туфлями Christian Louboutin из змеиной кожи.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Меган Маркл носила похожее платье от этичного канадского бренда House of Nonie, когда посетила выставку, посвященную столетию Нельсона Манделы 2 октября 2019 года в Йоханнесбурге, Южная Африка.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Светлые наряды с тонким черным поясом

Образы Меган Маркл и Мелании Трамп / Фото: Getty Images

Меган носила платье цвета слоновой кости с силуэтом карандаш и тонким поясом на талии от Givenchy во время своего первого публичного выхода с королевой Елизаветой II. Это был визит в графство Чешир, где королева и герцогиня приняли участие в церемонии открытия моста Mersey Gateway Bridge и комплекса Storyhouse, где расположены театр, кинотеатр и библиотека.

Меган Маркл и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Всего месяц спустя первая леди Мелания Трамп стояла с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, надев по этому случаю сшитый на заказ костюм с юбкой от Christian Dior, подчеркнув талию тонким поясом.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Белые пальто и шляпы с широкими полями

Мелания Трамп и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В июне 2022 года Меган появилась на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II, посетив службу благодарения в честь королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла. Герцогиня надела образ от кутюр - белоснежное платье-пальто с поясом от Dior, сшитое на заказ. Дополнили наряд эксклюзивные туфли-лодочки тоже от французского Модного дома Dior, шляпка и белые перчатки.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Мелания Трамп в июне 2019 года носила похожее пальто и шляпу, когда вместе с мужем была запечатлена перед вылетом из аэропорта Саутгемптона на юге Англии, после посещения мероприятия, посвященного 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Читайте также: