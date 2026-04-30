Мелания Трамп вдохновляется стилем бывшей первой леди Жаклин Кеннеди

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Мелания Трамп снова смогла привлечь внимание мира благодаря своему изысканному вечернему образу, который выбрала для торжественного ужина, организованного в Белом доме по случаю государственного визита короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы.

Дональд и Мелания Трампы с королем и королевой Великобритании / © Associated Press

Когда первая леди вышла на красную дорожку, то выглядела потрясающе в изысканном структурированном платье розового оттенка от бренда Dior. Наряд госпожи Трамп является кастомным, однако впервые такой дизайн платья французский Модный дом представил в коллекции от-кутюр на сезон весна-лето 2026, которую создал дизайнер Джонатан Андерсон.

Дополнила образ Мелания светлыми высокими перчатками и шелковыми туфлями-лодочками в тон.

В стиле Мелании и ее подхода к выбору платья чувствовалось подражание другой первой леди Америки — Жаклин Кеннеди. Заметно, что хотя дизайн платья Мелании иной, однако ощутимо, что у женщин похожее прочтение элегантности и вневременного стиля. Кажется, что госпожа Трамп вдохновлялась образом, который Кеннеди выбрала 11 мая 1962 года, когда в Белом доме был организован такой же торжественный ужин, но в честь французского писателя Андре Мальро.

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Жаклин Кеннеди была одета в вечернее платье, созданное дизайнером Ги Дувье, выполненное из мягкого розового шелкового шантунга. Платье застегивалось сзади и завязывалось жестким бантом в японском стиле.

Ги Дувье был штатным дизайнером Модного дома Christian Dior в начале 1960-х годов. Он родился в Нумеа и изучал живопись в École des Beaux-Arts в Париже. В 1955 году Дувье начал работать с Коко Шанель, а затем — в Доме Dior. В 1961 году Dior перевел его в свое подразделение Christian Dior New York и он работал там до 1969 года. Именно в том бутике на Седьмой авеню наряды у него и заказали для первой леди.

Платье Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Поэтому как видим, Мелания копирует у Жаклин не только силуэты и стили, но и выбирает бренды, которые носила Кеннеди. Однако это и неудивительно, ведь сама Мелания не скрывала своих предпочтений — в декабре 1999 года журналист The New York Times задал тогдашней Мелании Кнавс вопрос, который на тот момент казался довольно фантастическим: если ее тогдашний бойфренд Дональд Трамп когда-нибудь попадет в Белый дом, какой первой леди она будет?

«Я была бы очень традиционной», — сказала она, — «Как Бетти Форд или Жаклин Кеннеди. Я бы поддерживала его».

