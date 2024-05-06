Met Gala 2024: объясняем что это и какая тема бала в этом году

Каждый модник обводит первый понедельник мая красным маркером, и не только потому, что у многих в этом году выходной из-за Пасхи, а и потому, что это день, когда в Нью-Йорке проходит одно из самых обсуждаемых модных событий года - благотворительный вечер Met Gala.

Мероприятие ежегодно собирает в стенах музея самых знаменитых и востребованных личностей из разных сфер и является основным источником финансирования Института костюма Метрополитен-музея, который расположен в Нью-Йорке.

Главный редактор издания Vogue Анна Винтур руководит этим благотворительным гала-концертом с 1990-х годов и превратила его в один из самых роскошных и обсуждаемых праздников в мире. Попасть на бал могут не все и кандидатов она отбирает лично.

В этом году тема выставки в музее особенно интересная, поскольку звучит так "Спящие красавицы: возрождение моды" и ожидается, что на ней будет представлено около 250 предметов одежды и аксессуаров из обширного архива Института костюма, насчитывающего 33 000 экземпляров. А вот дресс-код самого бала "Сад времени", вдохновленный одноименным рассказом Дж. Г. Балларда 1962 года. Поэтому на ковровой дорожке мероприятия мы без сомнения увидим много цветов, фантазийных изделий, реплик культовых нарядов, который на протяжении многих лет хранятся в стенах музея, а также винтажные платья.

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

О чем идет речь в рассказе Балларда? В этом произведении рассказывается о графе Акселе и его жене, которые живут на величественной вилле в палладианском стиле, обнесенной стеной. Вокруг них - кристально чистый луг из стеклянных цветов времени, а далеко вдали - разгневанная толпа, которая приближается и приближается к графской вилле. Каждый день Аксель срывает бутон цветка времени, отматывая так время назад и обращая вспять продвижение по холму, пока все цветы не увянут — неизбежность, которая вырисовывается на нескольких страницах истории. Наконец, толпа штурмует стену и обнаруживает полуразрушенную виллу и две каменные статуи в образе графа и графини.

Вероятно, такую тему разрушения, красоты и хрупкости Анна Винтур выбрала, поскольку она очень переплетена с темой "Спящих красавиц" - нарядов, который уже настолько хрупкие, что к ним даже не дотронуться.

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

Предметы одежды, которые покажут посетителям, будут охватывать четыре столетия: от вышитого жакета 17-го века до платья Александра Маккуина из ракушек из его коллекции весна-лето 2001.

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

Институт костюма объявляет тему выставки 2024 года / Фото: Getty Images

Читайте также: