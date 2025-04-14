- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
Милая брошь королевы: что известно о самом любимом "именном" украшении Маргрете II
Это украшение названо буквально ее именем и имеет очень красивую историю.
Королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола 14 января 2024, за 52 года своего правления носила множество уникальных украшений из королевской коллекции, однако есть среди них одно самое любимое для нее — брошь-маргаритка (Diamond Daisy Brooch).
Согласно The Royal Watcher, в 1935 году наследный принц Швеции Густав Адольф заказал брошь в форме маргаритки в качестве свадебного подарка для своей единственной дочери, принцессы Ингрид, когда она выходила замуж за будущего короля Дании Фредерика IX. Бриллианты в броши достались ему от его покойной жены, кронпринцессы Маргареты, а дизайн перекликался с ее прозвищем «Дэйзи», что буквально переводится как маргаритка. Символично также и то, что это растение является национальным цветком Дании.
Принцесса Ингрид надела свою новую брошь в день свадьбы в Стокгольме 1935 году, украсив ею платье.
В 1967 году королева Ингрид одолжила брошь своей старшей дочери, принцессе Маргрете на свадьбу, которую, как известно, как и ее бабушку, в кругу семьи и близкие друзья ласково зовут «Дэйзи».
На протяжении дальнейшей жизни эту брошь принцесса Ингрид надевала по самым важным случаям и появлялась с ней даже в преклонном возрасте. В 2000 году она подарила это украшение своей дочери Маргрете II, на ее 60-летие. Теперь она, как как и ее мать, надевает это украшение по важным случаям.