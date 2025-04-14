Милая брошь королевы: что известно о самом любимом "именном" украшении Маргрете II

Королева Дании Маргрете II / © Getty Images

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Королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола 14 января 2024, за 52 года своего правления носила множество уникальных украшений из королевской коллекции, однако есть среди них одно самое любимое для нее — брошь-маргаритка (Diamond Daisy Brooch).

Согласно The Royal Watcher, в 1935 году наследный принц Швеции Густав Адольф заказал брошь в форме маргаритки в качестве свадебного подарка для своей единственной дочери, принцессы Ингрид, когда она выходила замуж за будущего короля Дании Фредерика IX. Бриллианты в броши достались ему от его покойной жены, кронпринцессы Маргареты, а дизайн перекликался с ее прозвищем «Дэйзи», что буквально переводится как маргаритка. Символично также и то, что это растение является национальным цветком Дании.

Принцесса Ингрид надела свою новую брошь в день свадьбы в Стокгольме 1935 году, украсив ею платье.

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Свадьба принца Дании Фредерика и принцессы Швеции Ингрид в соборе Стокгольма, 1935 год / © Getty Images

Принцесса Швеции Ингрид и кронпринц Дании Фредерик после свадебной церемонии в Стокгольме, Швеция, 25 мая 1935 года / © Associated Press

В 1967 году королева Ингрид одолжила брошь своей старшей дочери, принцессе Маргрете на свадьбу, которую, как известно, как и ее бабушку, в кругу семьи и близкие друзья ласково зовут «Дэйзи».

Свадьба принцесссы Маргрете II и Анри де Монпеза (после свадьбы носил имя принц Хенрик) / © Getty Images

На протяжении дальнейшей жизни эту брошь принцесса Ингрид надевала по самым важным случаям и появлялась с ней даже в преклонном возрасте. В 2000 году она подарила это украшение своей дочери Маргрете II, на ее 60-летие. Теперь она, как как и ее мать, надевает это украшение по важным случаям.

Маргрете II / © Getty Images

Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Датская золушка Анне-Софи Торнсе Олесен и королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Associated Press Королева Маргрете II / © Getty Images